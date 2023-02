Rusia acusa a Ucrania de bloquear los procesos de intercambio de prisioneros

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)

Según ha relatado Moskalkova en su canal oficial de Telegram, recientemente ha recibido llamamientos de ciudadanos ucranianos rogando a Moscú hacer todo lo posible para dar con el paradero de sus familiares supuestamente desparecidos. Sin embargo, las autoridades rusas comprueban que estos está bajo custodia de su Ejército.

"Los encontramos vivos entre los prisioneros de guerra en el territorio de Rusia e inmediatamente ofrecemos cambiarlos por nuestros muchachos que están bajo cautiverio ucraniano", ha destacado una Moskalkova que reconoce observar "con gran preocupación" esta maniobra de las autoridades ucranianas.

La comisionada de los Derechos Humanos rusa ha acusado así a Kiev de tratar de sacar "beneficio político" con los intercambios de prisioneros en vez de regirse por cuestiones de "piedad y humanismo", a la par que ha advertido de que los procesos de intercambio de prisioneros están perdiendo su "efectividad".

Tras denunciar estas presuntas maniobras de Ucrania, Moskalkova ha añadido que, una vez que Rusia libera a estos prisioneros registrados por Kiev como desparecidos, las autoridades militares les obligan a elegir entre ser encarcelados o volver de nuevo al frente a arriesgar su vida "por el bien de los políticos de Kiev".

"En las cartas que me envían, las madres y las esposas (de ucranianos) a menudo me piden que deje a sus seres queridos en el territorio de Rusia para que no se vean obligados a luchar de nuevo", ha dicho Moskalkova, quien considera "injusto enviar a la zona de combate a personas que han regresado del cautiverio".