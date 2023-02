Xavi: "Han hecho uno de los mejores partidos de la temporada, estoy muy satisfecho"

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)

El entrenador del FC Barcelona, Xavi Hernández, se mostró "satisfecho" con el triunfo de su equipo este miércoles ante el Real Betis en el estadio Benito Villamarín, al mismo tiempo destacó la figura de Pedri y Gavi en el centro del campo para completar "uno de los mejores partidos de la temporada".

"Somos líderes. Somos sólidos en defensa. Estamos trabajando bien. El trabajo da frutos. Los futbolistas compiten. Creo que hoy han hecho uno de los mejores partidos de la temporada. Estoy muy satisfecho", señaló el técnico tras el partido.

El preparador del FC Barcelona prefirió ser precavido, aunque reconoció el buen momento que vive actualmente el conjunto blaugrana. "No me gustan las notas a mitad de temporada. La tortilla se puede girar. Hay que igualar esta primera vuelta. Vamos por buen camino. Pero quedan 19 partidos más. Los número son extraordinarios", señaló.

En cuanto a los nombres propios, el técnico catalán destacó la figura de Pedri, aunque no quiso compararle con Andrés Iniesta. "Sí comparamos la carrera todavía Iniesta gana por goleada, pero Pedri todavía puede ser muy bueno. He visto muy pocos jugadores como él, pero Andrés es el talento más grande que he visto en el fútbol español, aunque Pedri se le parece. Ha hecho un gran partido y debe hacer más cosas, pero está a un nivel muy alto", expresó.

En este sentido, también alabó el buen partido de Gavi, que se marchó pitado del Benito Villamarín tras ser sustituido. "Estamos en el campo contrario, pasa muchas veces eso de que te piten. No tiene importancia. Es importante que los interiores estén cerca del área, deben conectar con Robert. Estoy contento por el hecho de que lleve el dorsal seis, igual que cuando lo llevaba Ricky o Alves. Gavi es un chico extraordinario, creo que lo llevará muchos años si todo va bien", apuntó.

Por último, Xavi destacó el papel fundamental de Balde en el equipo. "Por suerte tenemos tres laterales espectaculares: Jordi, Marcos y Balde. Los tres lo han hecho genial cuando han jugado. Balde es un futbolista tan joven y con tanta capacidad, que nos da una garantía tremenda", concluyó.