AMP.-Irán.-El OIEA descubre una modificación de instalaciones nucleares de Irán para la producción de uranio enriquecido

Teherán habla de un "error" de un inspector del organismo internacional y dice que el asunto está "prácticamente resuelto"

VIENA, 2 (DPA/EP)

El Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) ha descubierto que Irán habría modificado en secreto una instalación para la producción de uranio altamente enriquecido, violando la obligación de informar al organismo sobre tales pasos.

Así lo ha informado este miércoles el director general del OIEA, Rafael Grossi, quien ha detallado que la planta lleva produciendo uranio con una pureza de hasta el 60 por ciento desde finales de 2022, tal y como ha recogido la agencia alemana de noticias DPA.

El hallazgo ha sido llevado a cabo por inspectores del OIEA, que descubrieron durante una inspección no anunciada de la instalación nuclear de la aldea de Fordo, al sur de Teherán, donde las máquinas de enriquecimiento habían sido modificadas "significativamente" desde noviembre.

Anteriormente, Grossi ha señalado que Irán se acerca así al nivel de enriquecimiento del 90 por ciento necesario para producir armas nucleares, a pesar de que los políticos iraníes llevan años insistiendo en que no quieren fabricar armas nucleares. No obstante, el OIEA no ha precisado si esta nueva modificación habría aumentado el nivel de enriquecimiento iraní, según la citada agencia.

En respuesta, el portavoz de la Organización para la Energía Atómica de Irán (OEAI), Behruz Kamalvandi, ha afirmado que el informe del organismo internacional está fundamentado en un "error" cometido por un inspector del OIEA.

Kamalvandi ha apuntado que Irán se ha puesto en contacto con Grossi para explicar lo sucedido y ha adelantado que considera que "la información será actualizada". "Uno de los inspectores de la agencia informó sin querer de unos cambios en los procedimientos operativos en Fordo", ha explicado, según ha recogido la agencia iraní de noticias ISNA.

"Los inspectores que estaban presentes en el lugar fueron contactados para dar explicaciones y el citado inspector se dio cuenta del error y, tras coordinarse con la secretaría del OIEA, el asunto fue prácticamente resuelto", ha zanjado.

La semana pasada, Grossi declaró ante el Parlamento Europeo que Irán ya disponía de uranio suficiente para fabricar varias armas nucleares si se seguía enriqueciendo el material. Sin embargo, Teherán todavía tendría un largo camino por recorrer con obstáculos técnicos y políticos antes de que pudiera construir tales armas, según subrayó el director general del OIEA.

Irán se comprometió en 2015 a limitar su programa nuclear. A cambio, se levantaron las sanciones occidentales a la República Islámica de Irán. Sin embargo, después de que Estados Unidos se retirara unilateralmente del pacto en 2018, Teherán revirtió gradualmente las restricciones. Las negociaciones para restablecer el pacto nuclear llevan meses congeladas.