El PP dice que Sánchez ha dado "la medida de su peso pluma internacional" en Rabat y ve "difícil hacer más el ridículo"

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)

El coordinador general del PP, Elías Bendodo, ha asegurado este jueves que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ha dado la "medida de su peso pluma internacional" en Rabat, después de que el rey Mohamed VI no le reciba con motivo de la cumbre de Alto Nivel(RAN) con Marruecos. A su entender, es "difícil hacer más el ridículo".

En una rueda de prensa en la sede del PP para presentar el lema de precampaña del partido, 'España entre todos', Bendodo ha criticado que el Gobierno haya acudido a esa cumbre con Marruecos, "partido por la mitad", ante la ausencia de los ministros de Podemos en Rabat.

"Hemos podido comprobar cómo Sánchez ha dado la medida de su peso pluma internacional en la cumbre con Marruecos. La mitad de su propio Gobierno le da plantón y no va, y el rey Mohamed VI lo despacha por teléfono", ha afirmado, para sentenciar: "Es difícil hacer más el ridículo".

"IMAGEN DE DEBILIDAD"

Bendodo ha asegurado que el PP "no se alegra" de lo ocurrido porque "al final" cuando el Gobierno va a reunirse con otro país, "a todos los españoles" les interesa que España "quede bien", y no que dé una "imagen de debilidad".

Sin embargo, el coordinador general del PP considera que, con la negativa de Mohamed VI a recibir a Sánchez, España "ha dado una imagen de debilidad por culpa de la forma de gestionar del presidente Sánchez y la mitad de su gobierno".

Por todo ello, el 'número tres' del PP ha asegurado que "cambiar esta deriva sanchista es una necesidad" que implica "un empeño colectivo" entre los ayuntamientos, diputaciones o comunidades autónomas bajo el lema "España entre todos" que ha elegido su partido para estos meses de precampaña.

AZNAR Y RAJOY ESTARÁN CON FEIJÓO

Por otra parte, el coordinador general del PP ha asegurado que Alberto Núñez Feijóo reunirá este fin de semana en la 26 Interemunicipal que el partido celebra en Valencia a los expresidentes del Gobierno José María Aznar y Mariano Rajoy. Al ser preguntado por la ausencia de Pablo Casado, ha señalado que el partido lo que busca en este cónclave es hablar de la gestión de gobierno del PP de pasado y de futuro.

Además, en ese foro se dará protagonismo a mujeres exalcaldesa del PP como Luisa Fernanda Rudi, Teófila Martínez, Celia Villalobos, Soledad Becerril o Rita Barberá (en este último caso el partido proyectará un vídeo en homenaje a la exalcaldesa valenciana).

"Vamos a reconocer el papel del municipalismo protagonizado por las mujeres del PP desde el año 95 hasta ahora con nuestras nuevas candidatas y alcaldesa para las elecciones de mayo de 2023", ha explicado, para añadir que el PP busca "devolver la ilusión" a la gente.

GESTIÓN, HUMILDAD Y MODERACIÓN

Bendodo ha puesto en valor tres aspectos que, a su juicio, definen a su partido: gestión, humildad y moderación. A su entender, el PP "a diferencia del PSOE es un partido gestor" y ha actuado con "humildad" frente a la "soberbia" del "sanchismo", que ha "roto los puentes con el principal partido de la oposición".

Como ejemplo de esa "soberbia" ha citado lo ocurrido con la llamada ley del 'solo sí es sí' al "no reconocer el error" y la "chapuza" que supone esa norma. A su entender, el Gobierno busca ahora cambiar esta ley ante su "caída libre en las encuestas" pero no para "proteger a las mujeres". "Un gobierno autodenominado feminista es el que más daño ha hecho a la seguridad de las mujeres en democracia", ha enfatizado.

Además, ha recalcado que "la culpa de esta ley" no es de Irene Montero sino de Pedro Sánchez, que "la avaló y no rectificó", asegurando que Podemos "no es un partido para gobernar sino para protestar".

Bendodo ha pedido a Sánchez que "asuma su error" por avalar la norma, que pida "disculpas a las víctimas por le daño irreparable" que ha provocado esta rebaja de condenas a agresores sexuales, y que cese a la ministra de Igualdad porque "no le queda otra salida para justificar este error" tras permitir este "atropello" y "chapuza" legal. Además, le ha pedido que no pierda "un minuto más en cambiarla la ley" y le ha ofrecido los voto del PP para hacerlo urgentemente.

CREE QUE EL 28M VA A SER COMO UNAS GENERALES

Finalmente, ha señalado que, aunque el 28 de mayo se celebran unas elecciones municipales y autonómicas, los pasos de Sánchez dan una "imagen de nacionalización" de la campaña que al final "van a ser unas generales también" porque habrá 8.000 urnas en los pueblos y ciudades donde los ciudadanos podrán pronunciarse y "decir sí o no a la deriva" del presidente del Gobierno.

"El PP pretende que se dé el primer no rotundo a Sánchez, el no a la arrogancia, a la improvisación y a la soberbia", ha enfatizado, para añadir que el jefe del Ejecutivo ha "empezado a perder la calle" y cuando eso pasa "luego te despiden en las urnas".