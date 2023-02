El PSOE es "optimista" ante un acuerdo para reformar la Ley 'solo sí es sí', pero dice que habrá modificación aún si él

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)

En declaraciones a los medios, ha explicado que el Ejecutivo "lamenta que una buena ley" que es "una conquista del feminismo" tenga los "efectos secundarios" que se están registrando con la rebaja de penas a agresores sexuales. Es por eso que, ve "necesaria" una reforma del texto que, además, "preserve la raíz y el núcleo" de la misma.

Montero rechaza así las críticas de Podemos que apuntan a que la propuesta del PSOE no respeta dicho consentimiento. La ministra de Hacienda ha explicado que los socios de Gobierno "coinciden" en que hay que "preservar el consentimiento" y en que no se produzcan "rebajas de penas no deseadas por el legislador", y de lo que se está tratando en la negociación es de "ajustes técnico" para lograrlo.

Preguntada por las declaraciones de la ministra de Derechos Sociales y secretaria general de Podemos, Ione Belarra, en la que asegura que al PSOE le "tiemblan las piernas", en este asunto, Montero ha precisado que a su formación "nunca" le tiemblan las piernas y ha señalado que le parecen declaraciones "poco afortunadas".