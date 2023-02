Robo de cable aqueja como pandemia no solo al Metro sino a CFE, Telmex y a otras empresas en el país

Luego de que el director general del Metro, Guillermo Calderón, aseguró que bandas del crimen organizado son los probables responsables de robo de más de 14 toneladas de cable de cobre en la red del STC-Metro, que afecta el servicio de este transporte.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, afirmó que sí hay detenidos por el robo de cable de cobre del Metro en otros años, aunque no precisó cuántas personas han sido arrestadas por este delito, dijo que las investigaciones las está llevando a cabo la Fiscalía General de Justicia capitalina.

“Siempre que hay un robo de cable se presenta una denuncia ante la Fiscalía, y sí, ha habido detenciones por el robo de cable en otros años. Hoy al juntar toda esta información se entiende y se pide el apoyo Federal para detener a quienes están robando estos cables. Porque es un tema grave que afecta al Metro y su servicio”, declaró la mandataria capitalina en conferencia de prensa.

Sheinbaum dijo que hablo con Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), para saber si tiene conocimiento de robo de cable en otras empresas y en otras entidades del país. Quien le aseguró que se está conformando un grupo de “alto nivel” con autoridades locales y federales para investigar el robo de cable de cobre del Metro, un delito, aseguró, también afecta a otras empresas del país como es CFE y Telmex.

La mandataria capitalina mencionó que se puso en contacto con el director general de la CFE, Manuel Bartlett, y con Teléfonos de México para preguntarle si están padeciendo este delito en sus instalaciones, quienes le afirmaron que tiene un problema muy grave por el robo de cable de cobre y están pidiendo el apoyo a las autoridades federales.

“Es donde decimos que esto no es un tema menor de una persona que entra a los registros y corta un cable. Se está trabajando coordinadamente con Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad Ciudadana y Secretaría de Seguridad Federal para atender esta situación”, agregó.

La Jefa de Gobierno de la CDMX puntualizó que este delito no solamente se presenta en México, sino en otros lugares del mundo, puso como ejemplo el caso de Francia. “Hay otros casos, no solamente en Francia, sino en otros lugares. Viene tipificado en el Código penal, es al que no solamente ocurre en México, a este mismo delito le llaman así en otras partes del mundo”.

Si hay detenidos por robo de cable en el Metro: Omar García

Por su parte, el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, señaló, que de diciembre a enero, han realizado varias detenciones de células dedicadas al robo de cable dentro y fuera del Metro, ninguno de ellos es trabajador de este sistema de transporte.

Al encabezar el cierre de la presentación del Modelo de Adiestramiento para personal operativo y del doceavo escalón del curso básico de Fuerza de Tarea, en las instalaciones del Agrupamiento Zorros de Tláhuac. García Garfuch mencionó que se dará a conocer las etapas procesales de los detenidos, aunque no especificó cuántos son las personas detenidas en este periodo señalado.

El titular de la SCC de la CDMX explicó que algunos son robos comunes y otros más organizados, pero no señaló que se trate de delincuencia organizada. Aunque, comento, algunas detenciones han sido con la intervención de personal de la Guardia Nacional, desde su ingreso al cuidado del Metro, y que la policía capitalina no ha dejado de hacer su trabajo.