Atropellan a Jaguar en Tulum; responsable se da a la fuga

Un ejemplar de jaguar fue atropellado sobre la carretera Cancún-Tulum en Playa del Carmen durante las primeras horas de este jueves 2 de febrero. Lamentablemente el felino perdió la vida por el impacto, mientras que la persona responsable se dio a la fuga.

A través de Facebook, Jaguar Wildlife Center A.C. Informó que este suceso se registro a las seis de la mañana en la carretera 307 de Quintana Roo, México, donde el cuerpo de la hembra jaguar quedó tendido a la altura de los hoteles ‘Valentín’ y ‘Nickelodeon’.

“Primer jaguar del 2023 atropellado en la carretera 307 de Quintana Roo, México. Cerca de las 6:00 a.m. del día de hoy, muere atropellada una hembra jaguar (Panthera onca) en la carretera 307 Cancún-Tulum de Quintana Roo, entre los hoteles Valentín y Nickelodeon.”

Hasta el momento, a pesar de que el jaguar se encuentra en peligro de extinción y es una de las especies protegidas por la NON-059, las autoridades no han informado sobre el paradero del responsable, ya que este hecho está penado por la ley.

La presidente del Comité de Vigilancia Ambiental Participativa de la Asociación ‘Mirada de Jaguar’, Rocío Peralta Galicia, comentó para La Jornada Maya, que todos los años se registran este tipo de hechos en Quintana Roo.

Manifestó que esto se debe al desarrollo masivo de centros inmobiliarios, obligando a las especies que se desplacen.

“El acelerado crecimiento urbano de los últimos años sigue empujando a la fauna silvestre a diversos sitios, no es nuevo que la gente observe o tenga avistamientos. En caso de observar un ejemplar, no hay que molestarlo, no intentar seguirlo o lastimarlo, todos los felinos están protegidos”, mencionó la bióloga.

Ante este hecho que conmocionó a las redes sociales, ambientalistas solicitaron a conductores transitar con precaución para evitar daños a la biodiversidad.