Dan 42 años de cárcel a feminicida de Alejandra Reséndiz en SLP

En enero de 2021, habitantes del municipio de Rioverde y Ciudad Fernández, en San Luis Potosí, amaneció con la terrible noticia de crimen de una joven de 20 años de edad, indignando a la población, dando un vuelco a la vida de los familiares de Alejandra Reséndiz García, quienes exigieron un castigo ejemplar para el feminicida.

Tras dos años de su muerte, la Fiscalía Especializada en Feminicidios, en coordinación con personal adscrito a la Delegación IV de la Fiscalía General del Estado, lograron una sentencia condenatoria de 42 años y seis meses de prisión, por el delito de feminicidio, en contra de “José Bernardo”.

La señora Dora García, mamá de Alejandra, expresó que después de tantos días de lucha, el crimen de su hija no quedó impune, de acuerdo con Milenio.

“Por fin se le hizo justicia, quizás no fue la máxima, pero es una condena alta, sé que no me va a regresar a mi hija, pero al menos no quedó impune como muchos casos así han quedado; lo agarraron con las manos en la masa, el mismo imputado llevó a las autoridades a donde había dejado el cuerpo, lo agarraron manchado en sangre”, aseguró la madre de Alejandra.

Alejandra fue asesinada tras no corresponderle al feminicida

Alejandra, tenía tiempo denunciando acoso por parte de José Bernardo, quien estaba obsesionado con ella; al no ser correspondido, el hombre decidió arrebatarle la vida una noche en la que la joven se dirigía al hospital.

La víctima estaba acompañada de una de sus amigas, quien la acompañó a una revisión médica debido a un malestar estomacal; ambas viajaban en una motocicleta y fueron interceptadas por el feminicida antes de llegar al hospital.

El asesino manejaba una camioneta y derribó a las jóvenes del vehículo de dos ruedas, raptando a Alejandra, quien tras el golpe se encontraba en estado semiinconsciente; después la hirió de muerte y su cuerpo fue encontrado durante la madrugada siguiente, cerca de la supercarretera de SLP.

A la sentencia por el delito de feminicidio contra José Bernardo se le sumarán cinco meses más por las lesiones provocadas en agravio de la amiga de Alejandra, quien fue atropellada por la camioneta del sujeto. José Bernardo permanecerá más de cuatro décadas en el Centro de Reinserción Social de Rioverde.