Asens defiende el 'solo si es si': "Hemos entrado en un populismo donde es asumible subir penas, pero nunca bajarlas"

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)

"Hemos entrado en un populismo donde es aceptable subir penas, pero nunca bajarlas", ha explicado Asens en una entrevista en Onda Cero recogida por Europa Press en la que ha advertido, además, que "el machismo no se soluciona con la cárcel, no se protege a las mujeres por tener un Código Penal más severo".

El dirigente de Unidas Podemos ha explicado que su formación consideraba que la ley del 'solo sí es sí' es "suficientemente severa', pese a lo que ha reconocido la disposición de la formación morada a subir penas. Ha precisado, no obstante, que "lo que no está resuelto es el tema del consentimiento".

En este sentido, ha acusado al PSOE de querer presentar una propuesta "por la puerta de atrás" con el fin de "reintroducir el modelo de la violencia o la intimidación". "Eso para nosotros supone una vuelta a preguntarle otra vez a las mujeres si se habían resistido o no", ha añadido.

Según ha explicado, "España es uno de los países de Europa, si no el que más, donde las agresiones se castigan de modo más severo" y ha añadido que "se cree que se protege más a la víctima si se suben las penas, pero no es así".

Sobre la revisión a la baja de condenas, Asens ha reconocido que es "un efecto que no se ha previsto y que se pensaba que no iba a pasar" y ha reprochado que hubiese "miembros del Gobierno que lo sabían pero que no dijeron nada en su momento". "En ese momento no recuerdo que estuviera en el debate que pasara lo que está pasando, que hubiera esas revisiones de sentencias", ha añadido.