Grupos indígenas acusan al Gobierno de Ecuador de incumplir acuerdos y llaman a votar 'No' en el referéndum

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)

El líder de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), Leonidas Iza, ha relatado que el Ejecutivo ecuatoriano solo ha cumplido con el 10 por ciento de los 218 acuerdos que tres organizaciones sociales firmaron con el Gobierno, ha informado 'El Comercio'.

Por este motivo, los indigenistas han hecho un llamamiento a los ecuatorianos para que voten 'No' en el referéndum que tendrá lugar este domingo y en el que se votan ocho iniciativas que emanarían de las negociaciones mantenidas en las mesas de diálogo.

"Dile no a la consulta de Lasso. Hermano ecuatoriano, no caigas en la trampa, el Gobierno no busca soluciones para el país. La consulta solo le dará oxígeno al mal gobierno", ha remachado la Conaie en un mensaje en la red social Twitter.

Entre las cuestiones que serán consultadas en la consulta popular, se preguntará si la población está de acuerdo en la participación de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el crimen organizado, la extradición de ecuatorianos que hayan cometido delitos relacionados con el crimen organizados o sobre la creación de un Consejo Fiscal que evalúe e incluso sancione a los miembros de la Fiscalía.

Asimismo, en la consulta se evaluará la posibilidad de reducir el número de asambleístas, exigir un número de afiliados mínimo a las formaciones políticas y limitar las capacidades del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para la designación de autoridades.

Finalmente, en el apartado vinculado a la protección del medio ambiente, en el referéndum se evaluará la posibilidad de incorporar un sistema de protección hídrica al Sistema Nacional de Áreas Protegidas; así como el beneficio de compensaciones a personas y comunidades por su apoyo en servicios ambientales.