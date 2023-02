La ONU anuncia la llegada de dos convoyes de ayuda al frente oriental de la guerra de Ucrania

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)

Se trata de un total de once camiones repartidos en dos misiones de ayuda que transportan medicinas, material de reparación para tejados, lámparas solares y agua embotellada para atender a la mayor cantidad posible de unas 20.000 personas aproximadamente que viven amenazadas por los combates cerca de los lugares donde han llegado los vehículos.

El primer convoy de seis camiones llegó el martes a la localidad de Toretsk, a diez kilómetros del frente de Donetsk, con agua, medicinas, material para refugios de emergencia y otros suministros gracias a una operación conjunta de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), la agencia para los refugiados de la ONU (ACNUR) y la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Este material también lleva material médico de emergencia para las, aproximadamente, 15.000 personas que viven en la ciudad y alrededores, hogar de 75.000 residentes antes del comienzo de la invasión rusa.

El segundo convoy, de cinco camiones, llegó el jueves a la ciudad de Hulyaipole, en Zaporiyia, donde residen unas 3.000 personas, muchas de ellas ancianos y familias con niños, potenciales objetivos de "movilidad reducida", según el portavoz de la Oficina para la Coordinación de Naciones Unidas, Jens Laerke.

El portavoz ha destacado la grave crisis que atraviesan las poblaciones próximas al frente, carentes de "electricidad y agua potable" desde marzo del año pasado -- tanto en Hulyaipole como en 30 comunidades adyacentes, necesitadas de "reparaciones urgentes ante la llegada del salvaje invierno", algo imposible "porque la violencia continúa".

Naciones Unidas ha explicado que, desde el principio de la guerra hace once meses, más de 30 convoyes han llegado a comunidades vulnerables bajo control de las fuerzas de Ucrania. A las zonas controladas por Rusia no ha llegado ninguno porque Moscú "no ha proporcionado las suficientes garantías de seguridad" para viajar a esas zonas.

Naciones Unidas recuerda en este sentido que, según la OMS, desde el principio de la guerra han sido registrados 764 ataques contra centros médicos o trabajadores sanitarios que han dejado al menos 101 muertos y 131 fallecidos.