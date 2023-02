Liberan a médico de la OMS secuestrado en norte de Mali

BAMAKO, Mali (AP) — Un médico de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que había sido secuestrado por asaltantes no identificados fue liberado en el norte de Mali, informó el viernes un portavoz del organismo.

El médico Mahamadou Diawara fue liberado el jueves por la tarde y se encuentra en la ciudad de Gao, dijo a The Associated Press Abdoulaye Cisne, oficial de prensa de la OMS en Mali. “Estamos realizando los trámites para traerlo de regreso a (la capital)”, agregó Cisne, que no ofreció más detalles sobre las circunstancias de la liberación de Diawara.

Diawara fue secuestrado de su automóvil el mes pasado en el poblado rural de Menaka, donde estuvo trabajando para la OMS durante tres años, brindando atención médica a comunidades remotas que suelen enfrentar riesgos de seguridad y violencia.

La nación de África Occidental ha luchado durante una década contra una insurgencia yihadista vinculada a la red Al Qaeda y al grupo Estado Islámico. Los yihadistas toman rehenes a cambio de rescates como una forma de financiar sus operaciones y expandir su presencia.

Aunque ningún grupo se ha atribuyó el secuestro, el hecho de que Diawara fuera liberado significa que probablemente no fue secuestrado por el grupo Estado Islámico, que opera en el área, de acuerdo con analistas del conflicto.