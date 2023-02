Nerea Barros condena las agresiones sexuales en los Feroz: "Jedet hizo lo que tenía que hacer, lo correcto"

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)

"Estuve con Jedet al día siguiente. No estuve en la fiesta y menos mal, porque sino acababa a golpes con esa persona", afirma Barros en una entrevista concedida a Europa Press con motivo del estreno de la segunda temporada de la serie 'Operación Marea Negra', que llegará a Amazon Prime Video el próximo viernes 10 de febrero.

"Lo único que tengo claro es que amo a Jedet y es una mujer súper honesta y maravillosa", declara la interprete que estuvo presente en la gala de los Feroz como nominada a mejor actriz principal por su papel de la inspectora Elena Blanco en la ficción de Atresplayer Premium 'La novia gitana'.

Barros destaca que, tal y como han denunciado algunos de los asistentes, Jedet no fue la única persona que sufrió estos comportamientos por parte del productor Javier Pérez Santana, acusado de agresión y acoso sexual por su conducta en la fiesta posterior a la gala. "Otros compañeros y personas sufrieron eso de alguien que a nivel físico no estaba bien, no estaba sobrio. Pero eso no lo justifica en absoluto, todo lo contrario, creo que saca lo que hay dentro de él", han sido las palabras de la ganadora del Goya a mejor actriz revelación en 2015 por 'La isla mínima'.

"Creo que tenemos que exponer estas cosas desde un lugar tranquilo, poniéndolas en su lugar y sin sacarlo de madre", reflexiona Barros, que aboga por poner los hechos en perspectiva y "exponerlos". "Esto no debe ocurrir. Punto y se acabó", sentencia contundente la actriz.

"LOS QUE NO ESTUVIMOS NO PUDIMOS OPINAR"

Por su parte, la productora de 'Operación Marea Negra', Mamen Quintas, ha explicado que no estuvo en la fiesta, pero que se debe ser cauto a la hora de opinar sobre este tipo de hechos. "Hay que tener mucho cuidado con lo que se opina, los que no estuvimos no podemos opinar, y eso es muy fácil", ha declarado Quintas.

La productora también ha querido poner en valor el buen momento que vive la producción audiovisual española. "De lo que hay que hablar es de que los Feroz estuvieron muy bien, que tenemos un audiovisual buenísimo, que había productos excelentes y talento a raudales", ha declarado Quintas, que insiste en que las acusaciones de agresión sexual de la fiesta son "una anécdota que no puedo comentar".

Tras los incidentes en los Feroz, la Academia de Cine ya está trabajando en un protocolo antiacoso para la próxima gala de los Goya que tendrá lugar el sábado 11 de febrero en Sevilla, tras los incidentes ocurridos en los Premios Feroz, según confirmaron a Europa Press fuentes de la institución.

Esta previsión ya fue avanzada por la vocal de la junta directiva de CIMA, Virginia Yagüe, quien en declaraciones a Europa Press explicaba que, además de su propia asociación, la Academia iba a tratar esta posibilidad en un próxima reunión porque "es importante la reprobación" por parte de las instituciones.