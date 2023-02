Ramón Barea, "nervioso" en su primera oportunidad en los Goya: "Prefiero verlos desde el sofá. Me enturbian estas cosas"

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)

El actor Ramón Barea, nominado a mejor actor de reparto en la 37ª edición de los Premios Goya por su actuación en 'Cinco Lobitos', acudirá el próximo 11 de febrero a Sevilla para asistir por primera vez a la gala, después de participar en más de 100 películas. En cualquier caso, Barea reconoce estar "un poco nervioso" al tiempo que afirma que prefiere ver estos premios "desde el sofá de casa" porque las situaciones "masivas" le "enturbian".

"Estoy un poco nervioso pero prefería estar viéndolos desde el sofá de mi casa, viéndome desde allí", ha asegurado, en declaraciones a Europa Press, al tiempo que ha confesado que solo ha estado una vez en la gala y fue entregando un premio junto a Belén Cuesta, algo que le pareció "aburrido".

"Lo pasé horrible, no vi nada salvo la compañía de Belén, que fue excelente. Pero ya me dije que no iría más a entregar nada. Lo veía siempre muy bien desde casa", ha insistido. Sobre su éxito, Barea afirma que la "suerte" que ha tenido es "haber estado en muchos sitios" y quita hierro a que sea su primera nominación.

"El gran premio en esta profesión es la permanencia y eso es lo que yo he hecho. No he dejado de trabajar", ha recalcado, antes de afirmar que no ha tenido ningún proyecto "trampolín" pero siente que es el actor "de muchas cosas".

Preguntado acerca del reconocimiento de la industria a su trayectoria, el actor dice que el sector se ha portado bien con él y que han convivido con "prudencia". "No me he planteado la necesidad de triunfar, no me importaba. Yo quería que los proyectos fuesen bonitos", ha destacado. Asimismo, ha recordado que el "azar" no siempre ha estado a su favor, puesto que cuando decía sí a algunos proyectos "importantes", estos no terminaban de salir o se cancelaban pronto.

"Yo iba a hacer una serie con Alfredo Landa, poco antes de que nos dejase. Hicimos un piloto maravilloso pero Landa riñó con la cadena y eso se fue al carajo. Tengo una lista de cosas que se frustraron", ha apostillado.

Por otro lado, Ramón Barea ha dejado entrever que no está acostumbrado a estos eventos y ha comentado que el traje que se pondrá en los Goya, lo adquirió recientemente para los Premios Feroz, celebrados el pasado 28 de enero. "Iré de negro con una pajarita y quizá en la camisa haya sorpresa pero el mismo traje me tiene que valer para otro premio o quizá un funeral", ha bromeado.

En caso de ser un premiado, adelanta que llevará una nota para su discurso porque estará "nervioso". "Tengo claro que quiero decir poco. Por el momento, pienso en cosas que no diré. Me resto más que me sumo", ha apuntado.

CINCO LOBITOS, UNA EMOCIÓN "HONDA"

Ramón Barea no ha escatimado en elogios hacia 'Cinco Lobitos', que cuenta con 11 nominaciones en los Goya, ni hacia su directora Alauda Ruiz, que opta a la mejor dirección novel y mejor guion original.

"Creo que nunca había tenido una emoción tan honda como con 'Cinco Lobitos'. Me ha emocionado e interesado especialmente y me ha dado una gran satisfacción porque ha llegado a la gente, ha tenido una gran acogida y es la primera vez en toda mi vida que me mandan un aluvión de mensajes en el que me felicitan por la película", ha sostenido.

En concreto, el éxito de la película cree que se ha basado en aspectos en los que "todo el mundo" se reconoce, como el nacimiento, la maternidad, la familia o la muerte. "Son cosas que están en nuestro día a día", ha subrayado. También ha elogiado visión femenina y "limpia" de Alauda Ruiz.

"Aquí la referencia era la vida y eso al final te toca. Nunca se ha detenido la cámara a mirar de esta manera a los personajes y sus reacciones. Hay una línea de vida femenina indudable", ha comentado.

La película ha sido la ópera prima de Alauda Ruiz, a quien Barea ha premiado la "sencillez" del rodaje, destacando que es lo más "difícil" de conseguir, y ha recordado que en los ensayos les hacía a los actores juegos de imaginación o improvisación para lograr un trabajo "muy natural".

"Hay secuencias que estaban planeadas de una manera pero el llanto de los bebés modificaban el comportamiento de los personajes pero estábamos tan metidos en el juego que podía pasar eso sin perdernos por el camino", ha relatado.

Por último, el veterano actor ha reiterado que participar en 'Cinco Lobitos' ha sido una "suerte" porque "es un proyecto estupendo". "Ha merecido la pena participar en la película", ha concluido.