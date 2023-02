Ancelotti: "Las sensaciones buenas han vuelto"

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)

"En los últimos partidos lo hemos hecho bien, el partido contra la Real no ha sido bueno. El equipo lo hizo bien en la derrota de la Supercopa, hemos ganado los dos partidos de Copa del Rey contra rivales fuerte, hemos ganado en Bilbao... Las sensaciones buenas han vuelto. Hemos tenido lesiones no previsibles, pero en general el equipo está mucho mejor", declaró en rueda de prensa.

Por ello, reconoció que están más enfocados "en la evaluación del cansancio". "Mucho más que u trabajo físico es de recuperación. Los partidos nos ayudan a mejorar la condición física. Es mucho más importante el trabajo de los fisios y de los doctores en este momento que el del entrenador. Si eres católico, rezar un poco viene bien", bromeó, antes mostrar su malestar por la hora del partido ante el Mallorca. "No me parece correcto jugar en menos de 72 horas. Descansar 72 horas es lo mínimo. Jugar el domingo a las dos no me parece correcto", manifestó.

Por otra parte, insistió en la profesionalidad de Vinícius, protagonista en los últimos días por la patada recibida de Gabriel Paulista. "Vinícius va a preparar el partido como siempre, intentando aportar y metiendo su calidad en el campo. No necesita que hable con él porque está muy enfocado en lo que tiene que hacer", dijo. "Para mí es un gran futbolista. A mis nietos les gusta a todos Vinícius; a los jóvenes les gusta ese tipo de jugador que tiene calidad, que es espectacular con el balón. Mis cuatro nietos tienen la camiseta de Vinícius y no quieren otra", confesó.

En otro orden de cosas, confirmó que el alemán David Alaba "está bien y está disponible" para este domingo, pero anunció las bajas de Éder Militao y Karim Benzema. "Militao y Karim están haciendo pruebas, no parece nada serio, pero para mañana están descartados. Creo que viajarán con nosotros al Mundial", desveló.

Sobre el uruguayo Fede Valverde, aseguró que "está mucho mejor". "No tenemos que pensar que tiene que marcar en todos los partidos. Lo que le pedimos es que meta su energía para el equipo. Poco a poco está llegando", apuntó.

Por otra parte, el preparador transalpino desmintió rotundamente que haya habido jugadores que pidiesen ser fichados por el Real Madrid. "Decir que algunos jugadores han pedido venir aquí no es verdad", dijo, sin querer valorar las posibles renovaciones de algunos futbolistas de la plantilla.

"No me fijo en las renovaciones, me fijo en su profesionalidad, en lo que aportan, en la ilusión que tienen. Son muy profesionales. El tema de la renovación lo hablarán con el club", afirmó, y alabó el trabajo de uno de ellos, Dani Ceballos. "Lo está haciendo muy bien, es un interior de gran calidad, muy serio en el campo, juega con mucha personalidad. Ojalá pueda seguir", deseó. "La idea general es que las leyendas como Karim se queden hasta el final de su carrera", añadió.

Por último, Ancelotti advirtió del peligro de su rival de este domingo. "Es un equipo que defiende muy bien y disfruta de las contras, muy sólido atrás, está haciendo una temporada muy bonita. Manejar bien el balón va a ser la clave para el partido", concluyó.