Javier Aguirre: "Sufriremos ante el Real Madrid, no podemos desconcentrarnos ni un segundo"

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)

"En el aspecto anímico no hay que decirles nada ni motivarles. Ganar o sacarle algo al Madrid lo vas a contar por el resto de tus días, porque no es fácil meterles mano. Es verdad que venimos de una derrota, estamos en casa, queremos resarcirnos... Es importante hacerles entender que no podemos rezagarnos más, sea el rival que sea. El equipo tiene que dar la cara", declaró en rueda de prensa.

Además, explicó que tienen "sensaciones buenas" a pesar del "varapalo de Cádiz", donde cosecharon una derrota. "Creo que reflexionamos, nos vimos a la cara y vimos lo que hicimos mal y esperemos que no se repita. Son buenas sensaciones, pero el Madrid siempre te complica. Es un equipo que de local o visitante es favorito y seguramente sufriremos, pero tengo buenas sensaciones", subrayó.

"Al Real Madrid es difícil meterle mano, porque cuando piensas que lo tienes dominado tiene ese talento individual y colectivo. Coge el balón, va contra tres. Son muy verticales. El plan de juego será estar atentos a las vigilancias sobre todo, porque el Madrid, cuando es atacado, deja a gente por ahí descolgada, y las transiciones son mortales. No puedes desconcentrarte ni un segundo contra el Real Madrid, porque tiene mucha calidad", continuó.

En otro orden de cosas, Aguirre analizó cómo ha sido la primera vuelta del equipo. "Calificar la temporada es complicado, porque soy juez y parte. Hasta antes del Mundial era notable, sobresaliente incluso; después del Mundial ha sido 'regularcilla' con dos victorias y tres derrotas. Por lo tanto, en el global queda una temporada buena, a secas. Hasta lo que llevamos, claro está", valoró.

"Hemos crecido con la pelota. Da la sensación de que el equipo solo defiende y hace partidos cerrados, es verdad, pero con la pelota tenemos varios registros. No terminamos de tener continuidad en el juego ofensivo, y eso nos ha condenado a no plasmar en el marcador las cosas buenas que hacemos. Ha habido partidos en los que tiramos más que el rival", prosiguió.

Sobre el mercado de fichajes, confirmó que Franco Russo y Braian Cufré le pidieron "directamente" salir del club para "mejorar económicamente" y para tener "más minutos". "Acudimos al mercado a buscar sustitutos. Lo de Manu Morlanes fue una apuesta de la institución de cara al futuro; todos sabemos que seguramente Iñigo Ruiz de Galarreta abandone el equipo a final de temporada. Estoy contento, porque los tres o cuatro jugadores que fueron inquietados por sus representantes se quedaron tranquilos", manifestó.

También confirmó que el serbio Matija Nastasic será el sustituto en defensa de José Manuel Arias Copete, que está sancionado por acumulación de tarjetas y no podrá formar ante el conjunto blanco, y no quiso valorar las palabras de Antonio Raíllo, asegurando que a sus hijos les pondría de ejemplo a Modric y Benzema en lugar de a Vinícius.

"Está entrenando bien. Raíllo tiene muchos partidos a sus espaldas como profesional, es un tío inteligente y sabe qué decir y cuándo decirlo. Sería incapaz de decirle a un jugar qué tiene o no que decir. Sí les he sugerido que cuando haya una decisión polémica no usen las redes sociales para quejarse de los árbitros. Es muy fácil descargar ahí tu ira", subrayó.

Por último, explicó que la baja de dos jugadores como Karim Benzema y Éder Militao "no" es "anecdótica". "Benzema fue el mejor jugador del mundo el año pasado, fue el Balón de Oro, y está rompiendo registros goleadores en el Real Madrid, que no es poca cosa. Es capitán y es un baluarte", manifestó.

"Militao también es un jugador que venía haciendo bien las cosas. No me alegro en absoluto con que se lesione la gente, porque somos compañeros de trabajo. Es cierto que son dos jugadores importantes, pero evidentemente es el Real Madrid y jugará con once 'cracks', con once jugadores de nivel mundial, y va a ser complicado", prosiguió.