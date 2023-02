La NBA impone un partido de sanción a Dillon Brooks y multa a Donovan Mitchell tras su trifulca

NUEVA YORK (ESTADOS UNIDOS), 4 (dpa/EP)

La NBA ha sancionado al alero de Memphis Grizzlies Dillon Brooks con un partido sin sueldo por su trifulca con el escolta de Cleveland Cavaliers Donovan Mitchell en el partido que ambos equipos disputaron el jueves por la noche, imponiendo también una multa al segundo.

Brooks propinó un golpe en la entrepierna a Mitchell durante el tercer cuarto después de que el escolta de los Grizzlies cayera al suelo. Mitchell respondió lanzando el balón a Brooks y empujándole. Ambos jugadores fueron expulsados de un duelo que terminó con victoria para Cleveland (128-113).

La NBA señaló que Brooks cumplirá su encuentro de suspensión el domingo, cuando los Grizzlies reciban a Toronto Raptors. Mitchell, por su parte, fue multado con 20.000 dólares por su participación en la pelea.

"Así es él", explicó Mitchell tras el partido. "Lo hemos visto muchas veces en esta liga. Él y yo hemos tenido nuestras batallas personales durante años, no hay lugar para eso en el partido. Esto se ha estado gestando durante años contra mí y contra otros chicos de la liga, no es nuevo", añadió.

"No soy el típico al que expulsen por cosas así, creo que mi reacción fue reaccionar a un golpe bajo. Si no hay castigo, va a seguir haciéndolo. Es una tontería y voy a recurrirlo porque no creo que debieran haberme expulsado por defenderme", prosiguió Mitchell.

Antes de su expulsión, Mitchell había anotado sólo seis puntos en 22 minutos mientras era defendido por Brooks. Ambos se habían enfrentado con regularidad cuando Mitchell jugaba en Utah Jazz.

"Estuvo bien cuando estábamos hablando, pero justo ahí hay que trazar una línea. La NBA tiene que hacer algo al respecto. No soy la única persona a la que le ha pasado y no hay lugar para eso en este deporte", finalizó Mitchell.