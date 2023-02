Momentos clave del caso del actor Pablo Lyle, sentenciado por matar a un hombre en Miami

Este 3 de febrero Pablo Lyle, actor de la cinta “Mirreyes vs Godínez”, fue sentenciado a cinco años de prisión por ser señalado como culpable por el homicidio de Juan Ricardo Hernández en 2019, por el cual fue detenido el pasado 4 de octubre.

En marzo de 2019, Pablo Lyle se encontraba camino al aeropuerto de Miami acompañado de su hijo en un vehículo que su cuñado, Lucas, iba manejando. De pronto, se interpuso el coche de Juan Ricardo, quien en un semáforo se bajó del automóvil para reclamarle a Lyle y sus acompañantes la maniobra que había realizado.

Durante la discusión, Lyle salió del vehículo y golpeó al sujeto, quien se desplomó al instante según las imágenes compartidas por las cámaras de seguridad de una gasolinera cercana. El cubano de 63 años estuvo hospitalizado durante cuatro días y posteriormente perdió la vida.

La vida del actor se fue complicando a partir de dicho altercado en Miami; estos son los cinco momentos clave del caso Pablo Lyle, a cuatro años del inicio del proceso:

La detención

Lyle fue arrestado por los policías por golpear al cubano, pero dijo que lo hizo en defensa propia para proteger a sus hijos, que se encontraban dentro de la camioneta que su cuñado manejaba.

La defensa anticipó al actor que existía un riesgo de que iniciara un proceso por homicidio; sin embargo, el actor pagó una fianza de cerca de 50 mil dólares y consiguió un permiso para volar de Miami a la Ciudad de México, con el argumento de cumplir con compromisos laborales.

Luego de la investigación dl departamento de justicia de Miami-Dade, el actor fue señalado como presunto responsable del homicidio imprudencial de Juan Ricardo Hernández, por lo que fue detenido y fichado, pero al pagar una fianza de 50 mil dólares le fue concedido el arresto domiciliario usando un dispositivo de geolocalización durante tres años y medio.

Durante esos años, el artista tuvo algunos retrasos debido a la pandemia por Covid-19 y por solicitud de sus abogados, aplazaron las audiencias con el fin de prepararse para el juicio.

Las últimas palabras de Juan Ricardo

Durante el juicio la Fiscalía de Miami reveló información que complicó que Lyle fuera absuelto, ya que se reveló que una de las testigos identificada como Jessica Rocha, aseguró que vio desde su automóvil que al presenciar la discusión entre el actor al cubano, Juan Ricardo le dijo “no, no, no, por favor, no me pegues”.

Estas palabras fueron previas al golpe que le propinó el actor al cubano, causal de su muerte, por lo que las autoridades estadounidenses tomaron este detalle como parte fundamental para declarar la culpabilidad del mexicano.

Lyle no testificó

El artista decidió no testificar en el juicio y señaló que no fue bajo ninguna presión, por lo que con la declaración del médico forense, quien le practicó la necropsia a Juan Ricardo, comprobó que su muerte fue a causa de una hemorragia en la parte frontal y posterior de la cabeza.

La defensa del mexicano mantuvo que Lyle actuó en defensa propia y solicitó la desestimación del caso bajo ese argumento; sin embargo, no fue aceptada por la Fiscalía.

Sentencia máxima

La fiscal Gabriela Alfaro pidió la pena máxima al actor bajo el argumento de que el golpe que recibió Juan Ricado fue innecesario, por lo que fue declarado culpable por el delito de homicidio involuntario.

La defensa de Lyle buscó que la condena fuera menor a 10 años, tomando en cuenta que el actor ya había cumplido tres años de arresto domiciliario y el pago de la fianza de 50 mil dólares en 2019.

Decisión final

En diciembre de 2022 los abogados del artista explicaron que había inconsistencias en el juicio, ya que Lyle actuó para proteger a sus hijos, por lo que buscaron la reducción de la sentencia, a lo que la jueza Marisa Tinkler Méndez negó la solicitud.

Finalmente, el actor mexicano fue declarado culpable de homicidio involuntario con una sentencia de 5 años en prisión y 8 en libertad condicional; su esposa Ana Araujo viajó a Miami para acompañarlo.