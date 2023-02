Xavi: "Hay que darle valor a dónde estábamos el año pasado y a dónde estamos ahora"

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)

"Hay que darle valor a dónde estábamos el año pasado y a dónde estamos ahora. Estamos en un momento de ilusión, veo a la gente llenando el campo y esto es espectacular", declaró en rueda de prensa. "Me siento un candidato a ganarla, pero favorito no. Competimos contra el vigente campeón de LaLiga y de la 'Champions'. Nos va a costar mucho pelear por ganar títulos a un Real Madrid muy fuerte. LaLiga la vamos a luchar hasta la penúltima o última jornada. Sigo viendo a un Real Madrid fuerte aunque esté a cinco puntos", prosiguió.

En este sentido, cree que el crecimiento respecto al curso pasado es "exponencial" y considera que están "en buen camino" pero "en construcción". "De aquí a compararse con otras épocas tan buenas es excesivo", advirtió. "Nosotros tenemos presión cada partido. Somos el Barça, estamos expuestos a esa presión. Mejor luchar por ganar títulos que por descender de categoría", apuntó.

Aun así, el técnico azulgrana reconoció que están "en un buen momento". "En la mejor época de la historia del Barça no hacíamos siempre partidos brillantes. Estoy muy satisfecho de cómo vamos en Liga. Estamos en un buen momento de forma, la gente va cogiendo confianza y moral, la Supercopa nos ha dado mucha tranquilidad... La nota, a final de temporada", insistió.

Además, aseguró que "no perder y ganar la Supercopa" les ha dado "confianza". "Es importante ver que podemos ganar títulos. Hay que seguir con esta mentalidad y exigencia. La gente se ha liberado con esta Supercopa y ven que podemos ganar y conseguir títulos", afirmó.

"Hay que hablar con los jugadores, decirles que no se ha conseguido mucho; hemos ganado la Supercopa, pero esto va de ganar LaLiga, la Copa y la Europa League. Hay que ser familia dentro del vestuario, que lo hemos conseguido. Hay un grupo fantástico y un ambiente muy bueno, de los mejores que he vivido yo en mi carrera. Estamos trabajando bien y vamos por el buen camino, pero no hay que bajar la guardia", continuó, asegurando que, tras sumar 50 puntos en la primera vuelta, no piensan en igualar la histórica liga de los 100 puntos. "No me preocupa, me preocupa ganarla, aunque hagamos 70 puntos. Si igualamos un récord, bienvenido sea", manifestó.

"A ANSU FATI YA LE SALDRÁN LAS COSAS, TENEMOS MUCHA CONFIANZA"

Por otra parte, valoró qué gana el equipo con un cuarto centrocampista. "Nos sentimos cómodos con cualquier sistema, también hemos hecho grandes partidos jugando con dos extremos. Tal vez la pulcritud de este hombre es lo que cambia, pero no varía prácticamente nada. Es lo mismo que hacíamos el año pasado, pero este año estamos más maduros y en mejor momento de forma, tenemos mejores jugadores y más variables. Estamos igual de cómodos. Los cuatro centrocampistas, Gavi, Pedri, Frenkie y Busi, quizás son los que pierden menos balones de todo el equipo y esto permite al equipo estar más cohesionado", indicó.

Aun así, cree que esté sistema "beneficia a todo el equipo". "Si estamos más juntos la presión tras pérdida es más inmediata", dijo, antes de hablar del neerlandés Frenkie de Jong. "Frenkie siempre ha sido muy necesario. Tiene un potencial enorme para hacer lo que quiere en el centro del campo, tiene todas las condiciones. Es un futbolista que siempre me ha gustado y por eso es de los más usados por mí desde que soy entrenador", insistió.

El técnico catalán también aseguró que Ousmane Dembélé, lesionado, "es el mejor futbolista de la plantilla en el uno contra uno", pero recordó que su papel lo pueden asumir otros futbolistas. "Queremos abrir el campo, ser protagonistas con balón. Perdemos en el uno contra uno pero ganamos en otras cosas", dijo sobre la baja del francés.

Además, desveló que Alejandro Balde no ha entrado por un proceso febril, pero confía en que pueda estar listo este domingo. "Los doctores me han dicho que podría estar bien mañana, veremos cómo se encuentra", expresó. "Nos ha sorprendido su evolución tan rápida, que esté a un nivel espectacular. Asistiendo, siendo importante en defensa... El rendimiento es espectacular. Estoy muy contento por él, se lo merece porque ha trabajado mucho", aseguró.

Respecto a Ansu Fati y a su estado de forma, se mostró optimista. "Ya le saldrán las cosas, tenemos que tener paciencia. Ansu es un activo del club, confiamos muchísimo en él. Está con una mentalidad tremenda. Estoy contento. Tiene 20 años y necesita tiempo", señaló, antes de hablar de Raphinha. "Siempre es importante, siempre que juega te genera cosas. Es un jugador trascendente en el juego, siempre trabaja para el equipo. Es una garantía y le tengo mucha confianza, este gol le ayuda bastante", enumeró.

El técnico azulgrana recordó además que cuando Robert Lewandowski estuvo sancionado, el equipo "ha solucionado los partidos". "Tenemos generar cosas de todas las formas posibles. Robert marca diferencias, y también lo tienen que hacer los demás. Los futbolistas se tienen que incorporar al ataque y marcar las diferencias", expuso.

Sobre la ausencia de Pablo Torre de las últimas convocatorias, reconoció que el canterano "necesita ritmo y partidos" y que por eso estará con el Barça B. "Con la edad que tiene no puede estar dos o tres fines de semana sin jugar. Va a jugar con el filial para estar preparado si lo necesitamos nosotros", indicó.

En otro orden de cosas, Xavi explicó que será únicamente Sergio Busquets el que deba decidir su futuro. "La decisión es suya, nosotros estamos a la espera de lo que pueda decidir. Es una persona muy importante y suma en todo. Se ha ganado decidir su futuro. Si decide seguir, estaría encantado de que nos pudiese seguir ayudando", afirmó.

Tampoco quiso valorar la dura entrada de Gabriel Paulista sobre el delantero del Real Madrid Vinícius. "Son futbolistas como Ousmane o Neymar. Los futbolistas que tienen tanto uno contra uno hacen que el contrario esté más agresivo, tienen muchas vigilancias y coberturas. Vinícius te genera muchísimas cosas en ataque. Hay un árbitro y un Comité y tienen que hacer su trabajo", declaró.

Sobre el duelo ante el Sevilla, aseguró que será "un rival complicado a pesar de su clasificación y de que ha pasado una crisis importante de resultados". "Sampaoli ha recuperado a un Sevilla fuerte y competitivo, es un gran entrenador, que trabaja muy bien el aspecto defensivo y que hace cosas muy buenas con presión alta. Jugamos en casa ante un equipo rebelde, que tiene jugadores con mucha experiencia para sacar cosas positivas. Llegamos en un buen momento de forma pero mañana será un nuevo examen y tenemos que superarlo con los tres puntos", subrayó.

Por último, Xavi no quiso hablar de la polémica suscitada por el saque de falta ante el Real Betis que supuso el segundo gol de los azulgranas en el Benito Villamarín (1-2). "Me hace gracia. Ya hemos sufrido unas cuantas de este tipo, Hay un punto de fanatismo y se ven cosas donde no las hay. Algo justo pasa a ser injusto, es curioso", finalizó.