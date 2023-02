Irene Montero proclama que no cederá en la reforma del 'sí es sí' y blindará el consentimiento: "Ni un paso atrás"

La secretaria de Acción de Gobierno de Podemos y ministra de Igualdad, Irene Montero, interviene durante el acto '¿Consentiste o no? Solo sí es sí', en el Círculo de Bellas Artes, a 5 de febrero de 2023, en Madrid, (España). A. Pérez Meca - Europa Press (A. Pérez Meca - Europa Press/Europa Press)

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)

La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha mostrado su disposición a reformar la ley del 'solo sí es sí' a petición del PSOE aunque está convencida de que está "bien hecha", pero ha asegurado que "no va a ceder" ni dar "un paso atrás" que suponga tocar el consentimiento como centro de la normativa, pese a las "presiones muy fuertes" para volver al modelo anterior.

También ha denunciado que la "ofensiva" y el "ataque" por parte del PP contra la normativa, aunque lo "más grave" por su parte es llegar a ofrecer sus votos a quien "quiera escucharles" para volver al sistema previo, que "no funcionaba" y no aportaba justicia a las víctimas.

Así lo ha trasladado este domingo en un acto organizado por Podemos en el Círculo de Bellas Artes para arroparla y defender que el consentimiento continúe como eje central la ley del 'solo sí es sí', en plena negociación con el PSOE sobre una reforma de la normativa para elevar penas tras contabilizarse al menos 400 revisiones de penas a la baja.

SIN AVANCES HASTA AHORA EN LA NEGOCIACIÓN CON PSOE

Fuentes del socio minoritario de la coalición remarcan que la negociación, en estos momentos, sigue atascada y no se han producido avances con los socialistas, dado que aprecian que las propuestas planteadas por Justicia suponen una vuelta al modelo previo a la ley del 'solo sí es sí' y no blindan el consentimiento.

Durante su intervención, Montero ha desplegado una defensa de la ley porque no es un logro ni de su ministerio ni de ningún partido ni incluso del Gobierno, sino que es "patrimonio" del movimiento feminista que salió a la calle para clamar contra la "justicia patriarcal" que supuso la primera sentencia del caso de La Manada. Incluso ha señalado que el 'solo sí es sí' es más que una ley sino un proceso de democratización.

De esta forma, ha reivindicado que la ley es correcta, se hizo junto al exministro de Justicia Juan Carlos Campo en lo relativo al ámbito de las penas y que la mayoría de jueces aplica correctamente la norma, frente a una minoría que sí aplica rebajas pese a que aún no hay datos oficiales.

Montero ha explicado también que se está hablando de reformar esas decisiones "injustas" en el ámbito judicial y, aunque una reforma no solventará esas rebajas, es consciente de la preocupación social que genera este asunto. Además, ha remarcado que, como ha solicitado el PSOE, está abierta a retoques para dar una respuesta unitaria desde el Gobierno y la mayoría progresista en el Congreso. "Solo hay una cosa que no vamos a ceder (...) el consentimiento no se toca", ha remachado la titular de Igualdad.

Ante un aforo de 300 personas que en varias ocasiones ha coreado 'sí se puede' y "ley 'solo sí es sí'", han participado también la secretaria general de la formación morada, Ione Belarra, la delegada del Gobierno contra la violencia de género, Victoria Rosell, la periodista Irantzu Varela y al abogado del despacho Olympe Isaac Guijarro.

Entre los asistentes han acudido también diversos coordinadores autonómicos de Podemos, el portavoz del grupo parlamentario, Pablo Echenique, y varios dirigentes de IU con el secretario de Organización de esta formación, Ismael González, a la cabeza.

BELARRA, NO CLAUDICAR ANTE LA "DERECHA ANTIDEMOCRÁTICA"

Por su parte, Belarra ha subrayado que este acto supone un mensaje al PP y a toda la "operación" lanzada contra la ley del 'solo sí es sí' de que "no se van rendir" ni "claudicar", sino continuar peleando para defender "todos los avances feministas" del Ejecutivo.

Y también ha lanzado un mensaje a aquellos magistrados que dictan revisiones de penas a la baja con la entrada en vigor de esta normativa al enfatizar que en España el Congreso hace las leyes y los jueces "las aplican, no las retuercen".

Es más, ha advertido de que los "ataques" contra las medidas que impulsan Unidas Podemos, como la Ley Trans o la subida del salario mínimo interprofesional, se van a "recrudecer" y tienen su origen en una "derecha" que tiene un ADN "antidemocrático" y no soporta haber perdido las elecciones y que haya una mayoría "progresista, plurinacional y feminista" en las Cortes Generales, que pronto mejorará los derechos de las mujeres con la reforma de la ley del aborto.

De esta forma, ha proclamado que "defender" la ley del 'solo sí es sí' es proteger también la soberanía popular y lo que los españoles votaron en las urnas, máxime cuando se produjo hace unas semanas hubo un "golpe judicial" con la paralización en el Senado de las enmiendas para desbloquear su renovación.