El Kremlin rehúsa valorar las supuestas promesas de Putin para no asesinar a Zelenski

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)

El portavoz de la Presidencia de Rusia, Dimitri Peskov, sí ha confirmado que Putin y Bennett mantuvieron un diálogo "muy intenso" en los primeros compases del conflicto ucraniano, iniciado hace casi un año por la orden de invasión dada por el propio mandatario ruso.

Peskov ha reconocido que, entre los temas tratados en estos contactos, figuraba la "operación militar especial", el eufemismo con el que Moscú se refiere a la ofensiva que aún sigue abierta en territorio ucraniano, informa la agencia de noticias Interfax.

En una larga entrevista concedida el sábado al Canal 12 de la televisión israelí, Bennett --primer ministro durante solo un año, hasta junio de 2022-- explicó que intentó presentarse como un mediador internacional dados los lazos comunitarios que vinculan al Estado hebreo con ambos países en conflicto, con poco éxito.

Bennett recordó que obtuvo del presidente ruso la promesa de no matar a su homólogo ucraniano con las palabras exactas que dirigió a Putin: "Necesito entender que me estás dando tu palabra de que no matarás a Zelenski". Altos cargos de Ucrania han puesto en cuestión cualquier compromiso lanzado por Rusia.