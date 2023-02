Feijóo avisa que el resultado del 28M está abierto: el PP puede ganar o perder en todas las CCAA donde no gobierna

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha reclamado este lunes a sus parlamentarios trabajar con humildad ante las citas electorales de este año porque no hay nada ganado y el PP puede ganar o perder en todas CCAA donde no gobierna. Para ejemplificar la situación, ha recurrido al símil del opositor y ha afirmado que el partido lleva bien el temario pero la oposición no está aprobada, según han informado a Europa Press fuentes 'populares'.

Así se ha pronunciado en una reunión interna con los diputados, senadores y eurodiputados del PP que se ha celebrado en la sala Constitucional de la Cámara Baja, en la que han tomado también la palabra previamente los tres portavoces del Grupo Popular, Cuca Gamarra (Congreso), Javier Maroto (Senado) y Dolors Montserrat (Parlamento Europeo).

Un día después de la XXVI Intermunicipal que la formación ha celebrado en Valencia, con la "simbólica" foto conjunta de Feijóo con los expresidentes José María Aznar y Mariano Rajoy, el propio líder del PP ha presumido en redes sociales de esa imagen de unidad. "Tras nuestra Intermunicipal, el partido está más unido que nunca para seguir trabajando por nuestro país", ha aseverado.

NO COMETER ERRORES

En su discurso a puerta cerrada, Feijóo ha pedido a los suyos seguir trabajando con la vista puesta en los comicios porque, aunque el PP va bien, hay que seguir estudiando. Según varios de los asistentes consultados por Europa Press, ha ejemplificado lo que ocurre comparando al PP con un opositor, que hasta ahora está cantando bien los temas pero al que todavía falta la mitad del temario y hacer el examen.

"El tribunal de la oposición son 47 millones de personas y todavía no ha venido", ha dicho Feijóo, dirigiendo la mirada a la primera fila de la Sala Constitucional que estaba vacía, según ha resumido uno de los presentes.

En su discurso, Feijóo ha querido en cierta medida rebajar la euforia que este fin de semana se vivió en Valencia y ha pedido a los parlamentarios seguir trabajando con humildad y no cometer errores, subrayando que el PP no ha ganado nada, según fuentes 'populares'.

Además ha hecho alusión a las encuestas y ha indicado que salvo Madrid y Murcia, en las que está clara la victoria del PP, el partido puede ganar en todas las comunidades pero también perder en todas, según las fuentes consultadas. De las 17 CCAA, 12 tienen examen el próximo 28 de mayo.

El presidente de los 'populares' también ha solicitado a sus diputados y senadores que se pongan a disposición de los candidatos en sus respectivas circunscripciones para ayudarles en todo lo que necesiten ante la campaña de mayo.

PIDE QUE EL GOBIERNO INFORME DE QUÉ MATERIAL ENVÍA A UCRANIA

Asimismo, Feijóo ha defendido que el Gobierno informe en sede parlamentaria sobre el material bélico se va a enviar a Ucrania. A su entender, los grupos parlamentarios deben saber qué armas, en qué condiciones y cuánto va a costar.

A renglón seguido, el jefe de la oposición ha señalado que el Gobierno de Pedro Sánchez puede contar con el apoyo del PP para la ayuda a Ucrania, pero "tiene que tener información", según las mismas fuentes.

Precisamente este lunes el portavoz del comité de campaña del PP, Borja Sémper, ha anunciado que el Grupo Popular va a registrar la comparecencia de Pedro Sánchez para informar sobre el envío de tanques Leopard y carros TOA a Ucrania. Aunque cree que debería votarse, ha señalado que su partido lo que busca sobre todo es "transparencia", más que "evidenciar las discrepancias en el seno del Gobierno" de coalición de PSOE y Unidas Podemos.

RESPONSABILIZA A SÁNCHEZ DE LA LEY DEL SOLO SÍ ES SÍ

En su discurso, Feijóo también ha hecho referencia a otros temas de actualidad, como la llamada ley del 'solo sí es sí', donde ha advertido que no se puede imputar toda la responsabilidad a la ministra de Igualdad, Irene Montero, sino que también la tiene Pedro Sánchez como presidente del Gobierno.

También ha aludido a la reunión de alto nivel entre España y Marruecos que se celebró la pasada semana en Rabat y ha criticado que al final se presentase como una gran cumbre pero luego el rey Mohamed VI no recibiese a Pedro Sánchez y que se limitara a tener una conversación telefónica con él.

En clave económica, el presidente del PP ha criticado el triunfalismo del Gobierno cuando España sigue sin alcanzar el PIB que tenía antes de la pandemia y la inflación sigue elevada, según las mismas fuentes consultadas.

MAROTO ALUDE A LA TRAMA AZUD

Los tres portavoces parlamentarios del Grupo Popular han tomado brevemente la palabra en la reunión para aludir a la algunos asuntos de actualidad en sus respectivas Cámaras. Así por ejemplo, el portavoz en el Senado ha recordado la comisión de investigación que ha registrado el partido por la llamada trama 'Azud', según fuentes 'populares'.

La Mesa del Senado tiene que calificar este martes esa solicitud del Grupo Popular para crear una comisión de investigación parlamentaria sobre las presuntas irregularidades del PSOE en la Comunidad Valenciana con este caso, con la intención de que el presidente de esta región, Ximo Puig, sea el primero en comparecer.