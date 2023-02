Jorge Vilda: "Si fuera mañana el Mundial, me iría con estas 25 jugadoras"

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)

El seleccionador español femenino de fútbol, Jorge Vilda, ha asegurado que si mañana se disputase el Mundial se iría con las "25 jugadoras" convocadas este lunes para la Copa de Naciones, y ha indicado que el regreso de las 15 futbolistas que en septiembre rechazaron a ser llamadas por la selección "no depende" de él, aunque está "abierto al diálogo".

"Si fuera mañana el Mundial, me iría con estas 25 jugadoras", declaró en rueda de prensa. "Son 25 jugadoras que sabemos que cumplen con lo que esperamos de una jugadora internacional: el compromiso incondicional con esta camiseta y la máxima ilusión. Saben lo que es vestir 'la Roja', defender los valores de nuestra selección y los intereses de su país a nivel deportivo", añadió, sin desgranar las razones por las que, tras dos convocatorias fuera, ha vuelto a llamar a Jenni Hermoso. "Cumple con lo que nosotros esperamos", expresó.

Respecto a la posibilidad del regreso de alguna de 'las 15', se mostró "abierto al diálogo". "No depende de mí. Nosotros y la Federación estamos abiertos siempre al diálogo", dijo. "Llevamos cinco meses hablando de un conflicto y creo que está todo muy manido y muy contestado. No voy a entrar porque es lo mejor, porque el foco es la preparación del Mundial. Son cinco meses hablando exactamente de lo mismo y creo que ya está todo dicho", manifestó.

"Lo tenéis que entender. Me he visto las ruedas de prensa de otras seleccionadoras y de otros seleccionadores justo antes de la Eurocopa y solo hablan de fútbol. Nos tenemos que centrar en el equipo, en el juego, tenemos jugadoras con nuevas características que nos pueden llevar a otros registros que antes no teníamos y estamos súper motivados. Ellas están como esponjas, súper receptivas en cada charla", prosiguió.

Además, señaló que están "creando un equipo con la máxima ilusión". "A mí me está ilusionando especialmente ese reto. Hay que demostrar ese amor por la selección, y luego viene un Mundial, que es la consecuencia, así como unos Juegos Olímpicos o una Eurocopa. Lo primero es la selección", expuso.

"Son jugadoras que transmiten pasión. Creo que no se le ha dado todo el valor y reconocimiento a lo que hicieron estas dos últimas concentraciones. Se han ganado el puesto y me transmiten muchísima ilusión. Tenemos nuevas jugadoras y nuevos registros, pero nuestra esencia como España no va a cambiar. Tendremos jugadoras que nos pueden permitir ser más peligrosas al contragolpe, plantear los partidos con diferentes tipos de defensa o ataque...", continuó.

También explicó por qué ha decidido llamar a jugadoras que cuentan con pocos minutos en sus equipos. "Nos basamos en lo que han hecho con la selección y en el rendimiento que pueden dar a nivel internacional. Codina no pudo venir en septiembre por lesión, pero sí estuvo en la convocatoria de octubre y jugó un gran partido contra Estados Unidos y marcó gol. Confiamos mucho en ella", subrayó.

Entre las 25 están la azulgrana Salma Paralluelo y la centrocampista del Valencia Marta Carro. "Fue una pena que Salma no pudiese venir a la Eurocopa. Ha tenido lesiones que pueden ser normales debido a cambios de entrenamiento. Es una buena noticia que se haya recuperado bien", afirmó. "Marta Carro nos ha acabado de convencer las tres últimas jornadas; ha cambiado su posición, hemos visto en la buena situación que está y nos ha cuadrado para entrar en la lista. Como el caso de Marta puede haber más de aquí a junio. Queremos que nos lo pongan difícil y así lo están haciendo", expresó.

Sobre la Copa de Naciones, torneo amistoso que jugarán en Australia entre el 16 y el 22 de febrero, destacó que es la mejor forma de preparar el Mundial de Oceanía. "Nos vamos a ir a Australia y creemos que la mejor preparación para el Mundial es irnos a donde se celebra. Nos tendremos que adaptar a la diferencia horaria, al 'jet lag', y lo mejor es anticiparlo y vivirlo antes para que en junio tengamos las cosas ya vividas", apuntó.

En este sentido, afirmó que viajan "en las mismas condiciones" que la selección masculina. "Desde 2018, desde que está Luis Rubiales, sé que si este torneo se disputase en Marte o en Júpiter, nos conseguiría un cohete. Con esa tranquilidad y esos medios, todo es mucho más sencillo", subrayó, negando que el viaje a estas alturas de temporada vaya a afectar mucho a las jugadoras. "El viaje es el que es, son muchos kilómetros. Cuando lo hice, no llegué cansado", añadió.

Vilda también salió al paso de las críticas al rendimiento del equipo en los grandes torneos. "España ha disputado dos Mundiales femeninos, y este va a ser el tercero. En la última Eurocopa no fuimos peor que nadie, fuimos mejores que Inglaterra, que luego fue campeona. Tenemos la máxima ambición, pero somos conscientes de cuál es nuestra progresión", afirmó.

"Tenemos muchísimas ganas de hacer historia en este Mundial, pero también tenemos humildad. Cada victoria nos cuesta muchísimo. No me gusta comparar fútbol masculino con femenino, pero en el último Mundial masculino se vio que todo está cada vez más equiparado. Cada victoria en un Mundial es una conquista. El factor emocional también es muy importante en los Mundiales", prosiguió.

Por último, mostró su pésame a la familia de Estrella Martín, la jugadora de 15 años del Sporting Club de Huelva que falleció de manera repentina el 25 de enero. "Queremos transmitirles todo nuestro cariño y toda nuestra energía para ayudarles a superar estos momentos tan duros", finalizó.