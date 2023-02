Liga Premier acusa al City de información financiera falsa

La Liga Premier acusó al Manchester City de proveer información engañosa sobre sus finanzas durante un periodo de nueve años cuando el club intentaba establecerse en Inglaterra y Europa tras la adquisición del club por parte de la familia que gobierna en Abu Dabi.

La explosiva conclusión surgió tras una investigación de cuatro años en la liga más popular del mundo después de que filtraran documentos y correos electrónicos de directivos del City a la revista alemana Der Spiegel en noviembre 2018.

La Liga Premier publicó un largo comunicado en el que detalla la lista de cerca de 80 violaciones a las reglas financieras por parte del City entre 2009 y 2018, los primeros nueve años completos bajo la nueva propiedad. En ese periodo el equipo ganó tres títulos de la Liga Premier —2012, 2014, 2018— en el que ha sido la era más exitosa en los 143 años del City.

La liga también acusado al City de otras 30 infracciones por rehusarse a cooperar con la investigación.

En un comunicado el City se dijo “sorprendido” por las acusaciones, “especialmente dada la extensa colaboración y la gran cantidad de detallado material que recibió la EPL”.

“El club apoya la revisión del material por parte de una comisión independiente para considerar de manera imparcial la irrefutable evidencia que existe para apoyar la posición”, agregó el club.

La Liga Premier acusó al City de incumplir las reglas de requerimiento de proveer “de buena fe” de “precisa información financiera que de una verdadero y justo informe de las finanzas del club” entre el 2009 y 2018 y por no dar “detalles completos de las remuneraciones a técnicos en los contratos” entre 2009 y 2013. Roberto Mancini fue el técnico en ese periodo.

La tercera y cuarta ofensa es por incumplimiento de seguir las reglas de la UEFA entre el 2013 y 2018, así como el reglamento de la Liga Premier de rentabilidad y sustentabilidad entre 2015 y 2018.

La quinta ofensa es el incumplimiento de las regla que requiere que los clubes “cooperen y asistan a la Liga Premier en sus investigaciones” a partir de diciembre 2018.

El City, campeón defensor de la Liga Premier y que cuenta con algunos de los mejores jugadores del mundo podría estar en riesgo de un castigo severo. De acuerdo con el reglamento de la liga, la comisión disciplinaria tiene poder de imponer un rango de sanciones, así como un amplio margen “de otras penalizaciones como las considere necesarias”.

Una amplia multa parece inevitable si se comprueban las acusaciones. También está en juego que pierdan puntos, nulifiquen títulos o que sea expulsado de la liga, de acuerdo con las reglas.

El City nunca negó que los documentos que publicó Der Spiegel fueran verídicos, pero argumentó que la evidencia fue robada y reportada fuera de contexto.

Mientras el City estaba bajo investigación en la Liga Premier, el Tribunal de Arbitraje Deportivo revirtió la suspensión de dos años de cualquier competencia europea en 2020 después que la UEFA determinó que el City cometió “una serie violación” a las regulaciones de fair play financiera entre 2012 y 2016.

La información publicada evidenció que el City engañó a la UEFA al exagerar acuerdos comerciales entre 2012 y 2016 y escondió algunas fuentes de ingreso ligadas a empresas con apoyo del gobierno de Abu Dabi.

El City no fue absuelto de todas irregularidades, aunque el TAS indicó que algunas de las acusaciones no podían ser comprobadas o no podían ser juzgada debido a las reglas de prescripción de la propia UEFA.

Desde que el Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan, viceprimer ministro de los Emiratos Árabes Unidos y miembro de la familia real de Abu Dabi, adquirió al City en septiembre del transformó al equipo en una potencia en el fútbol inglés.

De acuerdo a un reporte de Deloitte del mes pasado, el Man United generó la mayor cantidad de ganancias de cualquier club en el mundo, un total de 619,1 millones de libras (745 millones de dólares) en el 2021-22.