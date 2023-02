“Yo creo estaba cansada”: AMLO critica a Norma Piña por gesto en acto del aniversario de la Constitución

Después del acto por el aniversario de la Promulgación de la Constitución Mexicana, que se celebró en el Teatro de la República, en Querétaro y reunió a los representantes de los distintos Poderes de la Unión, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reprochó a la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, por no pararse cuando le dieron la bienvenida.

Aseguró que le dio gusto tal gesto de la representante del Poder Judicial, pues esa es señal de la división de poderes, es decir, que no está subordinado al Poder Ejecutivo como en otros sexenios.

“Ayer me dio mucho gusto porque se notó, yo creo que porque estaba cansada o no quiso pararse la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), pero me dio mucho gusto porque eso no se veía antes, los ministros de la Corte eran empleados del presidente”, dijo en su conferencia de prensa.

En la fotografía y la transmisión de video se puede observar cómo la ministra permanece en su lugar, mientras aplaude y los otros funcionarios sí se ponen de pie en la presentación del mandatario mexicano en el recinto donde se firmó la Carta Magna.

“¿Cuándo se había visto que se quedará sentado, un presidente de la Corte en un acto así? Eso me llena de orgullo porque significa que estamos llevando a cabo cambios, es una transformación, ya no es el presidente el que le da ordenes a ministros”.

Además, el mandatario mexicano explicó que dicho gesto también es un desmentido para la oposición que ha calificado a su gobierno de una dictadura o una tiranía, en la que AMLO ha concentrado todo el poder desde que asumió el poder en 2018 y por las reformas constitucionales que ha impulsado.

López Obrador subrayó que en su gobierno se han realizado diversas modificaciones a la ley contrarias a los intereses de los particulares, pero que velan por el interés público, tras lo que ha calificado como la instauración del neoliberalismo por más de 30 años en la política del país.

Jesús Ramírez dice que no respetó el protocolo

El vocero de la presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, se manifestó a través de su cuenta de Twitter por lo que calificó la violación del protocolo tras el acto de Norma Piña, ministra presidenta de la SCJN.

“Resulta desafortunado que no todos respetaron el protocolo de la ceremonia”, dijo.