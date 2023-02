Viola Davis se convierte en artista EGOT en los Grammy

LOS ANGELES (AP) — Viola Davis tiene ahora estatus de artista EGOT.

La actriz ganó un Grammy el domingo a mejor audiolibro o grabación de narración por su álbum de memorias “Finding Me”.

“¡Acabo de ser EGOT!”, gritó desde el escenario de la premiere de los Grammy, la gala previa a la ceremonia televisada en la que recibió el trofeo. El término es para las selectas personas que han ganado un Emmy, un Grammy, un Oscar y un Tony en su carrera.

La celebrada actriz ha ganado dos Tony, el más reciente por “Fences” en 2010, obtuvo un Emmy en 2015 por “How to Get Away with Murder” y un Oscar en 2017 por la adaptación cinematográfica de “Fences” ("Barreras").

“Por Dios”, dijo. “Escribí este libro para honrar a la Viola de 6 años, honrarla a ella, su vida, su alegría, su trauma, todo. Y ha sido todo un viaje”.

La categoría de audiolibro o grabación de narración tiene ganadores muy famosos, incluyendo a Michelle Obama y los expresidentes Barack Obama, Bill Clinton y Jimmy Carter.

Davis competía con el artista de origen puertorriqueño Lin-Manuel Miranda, Jamie Foxx y otro de los 17 miembros del club EGOT, Mel Brooks.

Entre los EGOT destacan Jennifer Hudson, John Legend y la diva puertorriqueña Rita Moreno.