A.J. Green, siete veces Pro Bowl, se retira tras 12 campañas

PHOENIX (AP) — El siete veces receptor Pro Bowl A.J. Green se retiró el lunes después de 12 temporadas en la NFL.

El jugador de 34 años pasó una década con los Bengals de Cincinnati antes de firmar con los Cardinals de Arizona para las últimas dos temporadas de su carrera.

Seleccionado por los Bengals en la cuarta posición global del draft de 2011 salido de Georgia, Green fue elegido al Pro Bowl en cada una de sus primeras siete temporadas, alcanzando las 1.000 yardas por recepción en seis ocasiones.

Con su 1,93 metros y 93 kilogramos tenía una mezcla extraña de tamaño y velocidad, además de que su personalidad discreta lo llevaron a ser de los favoritos entre sus compañeros de equipo. Se combinó con el quarterback Andy Dalton para llevar a los Bengals a los playoffs en cada temporada entre 2011 y 2015, aunque nunca ganaron un partido en postemporada.

“Nunca he sido un hombre de muchas palabras, así que lo resumiré”, escribió Green en una publicación en Instagram. “Gracias. Gracias a todos los que me apoyaron, me animaron y me inspiraron a lo largo de mi carrera.

“Especialmente agradezco a la Universidad de Georgia, los Bengals de Cincinnati y los Cardinals de Arizona por darme la oportunidad de perseguir mis sueños. Me he mantenido fiel al deporte y no me debe nada. Sean bendecidos. ¡Los amo a todos! El próximo capítulo comienza…”

Se ausentó en la temporada 2019 por una lesión en el tobillo, pero regresó a los Bengals en 2020.

Green jugó sólido en su primera temporada con los Cardinals en 2021, con 54 recepciones para 848 yardas y tres anotaciones. Su producción se fue en picada a 24 atrapadas para 236 yardas y dos touchdowns esta temporada, aunque mantuvo su popular presencia en el vestidor de los Cardinals.

Terminó su carrera con 10.514 yardas por recepción, lo que lo ubica en la posición 44 en la historia de la NFL, y logró 70 anotaciones por recepción.