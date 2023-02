El ministro de Justicia de Colombia defiende sacar del Código Penal las relaciones incestuosas consentidas

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)

"Lo que estamos proponiendo es que dos personas, ambas adultas, que libremente consienten en tener sexo, no las manden a la cárcel", ha expuesto en una entrevista a la emisora Blu Radio, en la que ha señalado que hay un "número mínimo" de primos en las cárceles de Colombia por haber tenido relaciones.

"Los delitos sexuales como violación, abuso o acceso carnal, incluso los delitos con menores de edad son delitos. El incesto corresponde a sexo libremente consentido entre dos personas adultas que son parientes", ha insistido.

"Moralmente puede ser repudiable que uno tenga relaciones sexuales con un pariente, pero no tiene sentido meter a la cárcel a dos primos adultos que tuvieron sexo. Es un ejercicio para hacer un límite entre la moral y el derecho", ha dicho.

"No todo lo que es delictivo es inmoral y no todo lo que es inmoral es delictivo", ha subrayado Osuna, quien ha explicado que está parte de la reforma no tenderá "a disminuir el número de personas en la cárcel", sino más bien a buscar "una frontera más racional" entre el derecho penal y conductas reprochables.

En ese sentido, ha recalcado que los delitos de carácter sexual seguirán siendo duramente castigados por la ley, puesto que "se elimina el delito autónomo del incesto, no los agravantes que tienen otros delitos sexuales".