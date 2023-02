FUENTE AP: La NBA aprueba venta de Suns a Mat Ishbia

PHOENIX (AP) — Mat Ishbia, ejecutivo hipotecario y quien jugara como escolta en Michigan State, es el nuevo dueño mayoritario de los Suns de Phoenix y el Mercury de Phoenix de la WNBA, después de que el cuerpo de gobernadores de la NBA aprobara su plan para adquirir la participación mayoritaria de estas franquicias a Robert Sarver, dijo una persona con conocimiento del tema el lunes por la noche.

La votación fue 29-0, con la abstención de los Cavaliers de Cleveland, de acuerdo con la persona que habló con The Associated Press en condición de anonimato debido a que la decisión final no ha sido anunciada públicamente.

Ishbia aceptó el 20 de diciembre de 2022 el acuerdo, que dejó el valor de los Suns y Mercury en cuatro mil millones de dólares. Ishbia y su hermano Justin dijeron entonces que adquirirían más del 50% de las franquicias, que incluyen la totalidad de la participación del emproblemado Sarver, así como alguna participación de socios minoritarios.

Mat Ishbia será el gobernador de los Suns. Justin Ishbia será su suplente. Ya pueden asumir esos cargos, a unos días de la fecha límite para intercambios de la NBA, que es el jueves, y con los Suns metidos a mitad de la pelea por la carrera en los playoffs en la Conferencia Oeste.

Hay planes tentativos de presentar a Mat Ishbia el miércoles.

Ninguna transacción en la historia de la NBA se ha completado con una valoración de cuatro mil millones de dólares de una franquicia involucrada. Joe Tsai adquirió a los Nets de Brooklyn y el Barclays Center por 3,3 mil millones en 2019, y Tilman Fertitta compró a los Rockets de Houston por 2,2 mil millones en 2017.

La venta se cerró horas después de que Jason Rowley, quien era presidente y director general, decidió dejar al equipo.