FUENTE AP: Rowley, presidente y CEO de Suns, deja al equipo

PHOENIX (AP) — El presidente y director general (CEO) de los Suns de Phoenix, Jason Rowley, ha decidido dejara al equipo mientras la franquicia sigue adelante con cambios en los puestos de liderazgo, de acuerdo con una persona con conocimiento de los detalles.

La persona habló con The Associated Press en condición de anonimato debido a que la renuncia de Rowley no fue compartida afuera de la organización.

La persona dijo que la salida de Rowley fue “compartida internamente” dentro de la organización de los Suns el lunes. ESPN fue la primera cadena en informar la noticia, diciendo que los empleados fueron notificados en un correo electrónico interno por parte del gobernador interino de los Suns, Sam Garvin.

La renuncia de Rowley llega en medio de grandes cambios en Phoenix. Se espera que el ejecutivo inmobiliario Mat Ishbia sea el nuevo propietario mayoritario del equipo en el futuro cercano si la junta de gobernadores de la NBA aprueba su plan para comprar la participación mayoritaria de los Suns y del Phoenix Mercury de la WNBA al asediado dueño Robert Sarver.

Ishbia, de 43 años, acordó el 20 de diciembre del año pasado a la negociación, una que dejó el valor de los Suns y Mercury en cuatro mil millones de dólares.

La NBA suspendió a Sarver en septiembre por un año, además de multarlo con 10 millones, después de que una investigación descubrió que se había involucrado en lo que la liga llamó “mala conducta en el lugar de trabajo y deficiencias organizacionales”.