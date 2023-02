Fútbol/Mundial Fede Valverde: "Hay que respetar la forma de Vinicius de disfrutar del fútbol"

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)

El centrocampista del Real Madrid Fede Valverde pidió este martes "más respeto" hacia su compañero Vinicius Júnior y su manera de "disfrutar del fútbol", al mismo tiempo que reconoció que el Mundial de Catar y la actuación con Uruguay -no avanzó de fase de grupos- le "afectó" en su rendimiento, que "no es el mismo que antes" del torneo de selecciones.

"Me parece una persona increíble, con muchos valores. Dentro del campo es diferente, trata de disfrutar del fútbol a su manera, como muchos brasileños, muy alegre, hay que respetar su forma de disfrutar", afirmó el uruguayo en la rueda de prensa previa ala semifinal del Mundial de Clubes de este miércoles (20.00 horas) ante el Al Ahly egipcio.

Valverde dijo que es "parte del fútbol" que un compañero reciba "muchas faltas", aunque admitió que le tienen que "defender". "Cuando se habla de la afición y racismo... Le tienen mucha bronca a un jugador que solo tiene 22 años, no se piensa en que no deja de ser una persona y puede tener sus problemas. Hay que respetarlo un poco más, hay que apoyar a tu equipo, pero deben tener muchos problemas en casa y se la agarran con un joven jugador, deben tener más respeto, agregó sobre la situación actual de Vinicius y tras el convulso duelo ante el Mallorca.

El uruguayo valoró también su estado de forma actual, algo más discreto que el que daba en las semanas previas a un Mundial de Catar que le "afectó". "Tenía mucha ilusión, optimismo y ganas, pensé que iría bien, fui con todo el sueño de un niño, de millones de personas, de ir lo más lejos posible. No pudo ser, te duele, te da tristeza, sientes que todo lo que luchaste y trabajaste parece que no ha servido de nada", lamentó.

"Pero tiene que ayudarme a mejorar mi forma física, a mi forma de afrontar estos momentos, no siempre van a pasar cosas buenas. Ahora no tengo el mismo rendimiento que antes del Mundial, pero siempre va a haber baches, pero el que mejor afronta estas cosas será clave. Voy a seguir entrenando y trabajando y eso me hará volver a ser importante en este club, llegar a ser capitán, eso es lo que quiero", deseó.

Así, Valverde intenta "evadirse" de sus "problemas" cada vez que "entra en un campo de fútbol". "Yo intento disfrutar, hacerlo bien", advirtió. "Mi familia me da el apoyo que necesito, y cuando los resultados no se dan y las cosas no te salen, te genera frustración y rabia. Contra el Mallorca salí triste. Somos muy competitivos, amo ganar y cuando salgo y el resultado no es el que uno quiere, te genera enfado", reconoció.

"Tengo que seguir aprendiendo y mejorando el nivel de cabeza, no siempre se va a ganar. Hay baches y obstáculos para los que hay que estar preparado", reiteró el centrocampista, que celebró su polivalencia en el 'once' de Carlo Ancelotti, aunque expresó que se siente "más cómodo" como interior, aunque de extremo fue "más feliz". "Capaz que me quita si digo otra posición", bromeó.

Ahora el uruguayo vuelve a disputar un torneo que ya ganó en 2018, su primer título como madridista. "Fue muy especial, significó muchísimo en mi carrera. Es un título bonito, como es bonito el camino hasta llegar hasta aquí, todo lo que hay que luchar, ganar la Champions de la forma en que lo hicimos. Este es el final de ese año y ese camino, ojalá termine de la mejor manera. Disfruto de cada día y cada torneo en el Real Madrid, estoy contento y entusiasmado", explicó.

"Hemos estado ya viendo vídeos y partidos del Al Ahly. Es bonito y hermoso que tengan una buena afición, con bastantes aficionados. Sabemos lo que es ese equipo en esta parte del mundo, sabemos lo que generan, su historia, se merecen el mayor de los respetos, pero tenemos que enfocarnos en nosotros. Tenemos que jugar a nuestra manera e intentando ganar, para eso venimos nosotros", analizó sobre el partido.

Finalmente, abordó el tema del calendario cada vez más cargado, con "menos descanso", algo que apuntó que es "parte del fútbol moderno". "Este año entre el Mundial de selecciones y de clubes es duro, pero trato de sacar lo positivo, hay que seguir mejorando en lo físico, para no lesionarse. Hay que acostumbrarse al fútbol moderno, el fútbol esta creciendo, hay menos descanso. Como jugador, tengo que seguir entrenando y trabajando, el nuevo fútbol es jugar cada 2-3 días, bienvenido sea jugar 90 minutos cada 2-3 días", concluyó.