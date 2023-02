Los países nórdicos se oponen a la readmisión de Rusia y Bielorrusia en competiciones internacionales

COPENHAGUE, 7 (dpa/EP)

Los comités olímpicos y paralímpicos y las confederaciones deportivas de las naciones nórdicas han mostrado su oposición a una posible readmisión de los deportistas rusos y bielorrusos en competiciones deportivas internacionales, incluidos los Juegos Olímpicos del próximo año en París.

Los organismos, en una carta publicada este martes, aseguraron que "la situación con la guerra en Ucrania no ha cambiado". "Por lo tanto, nos mantenemos firmes en nuestra postura de no abrir a los deportistas y oficiales rusos y bielorrusos la participación deportiva internacional. Ahora no es el momento adecuado para considerar su regreso", explicaron.

La carta enviada al Comité Olímpico Internacional (COI), al Comité Paralímpico Internacional (CPI), a los comités olímpicos y paralímpicos europeos y a la Asociación de Comités Olímpicos Nacionales (ACNO) fue firmada por mandatarios de Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega y Suecia, así como de las Islas Feroe, Groenlandia y la región de Aland (Finlandia).

A los deportistas de Rusia y Bielorrusia se les ha prohibido participar en la mayoría de los eventos deportivos internacionales desde que comenzó la invasión rusa de Ucrania hace casi un año, pero el COI ha declarado que está estudiando la posibilidad de volver a admitir a los deportistas de ambos países.

Esto ha sido criticado por Ucrania, que está considerando el boicot a los Juegos Olímpicos de París 2024 como último recurso, y por otros países como Gran Bretaña y las naciones bálticas.

"Nosotros, los Comités Olímpicos y Paralímpicos Nórdicos y las Confederaciones deportivas, aprovechamos esta oportunidad para reafirmar una vez más nuestro firme apoyo al pueblo ucraniano y a la demanda de paz. Los Comités Olímpicos y Paralímpicos Nórdicos y las Confederaciones de deportes trabajarán juntos y en estrecho diálogo con las partes interesadas para evaluar y seguir de cerca la situación", añadieron.