Vox advierte que no "blanqueará" al PSOE en la reforma de la Ley del 'solo sí es sí', aunque no impedirá que se tramite

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)

El portavoz parlamentario de la formación, Iván Espinosa de los Monteros, ha señalado que el PSOE "sabía lo que estaba tramitando" con la Ley del 'solo sí es sí' y que esta "iba a liberar a cientos de violadores, pederastas y abusadores sexuales".

LEY DE SÁNCHEZ, NO DE MONTERO

Y, por eso, según ha explicado, Vox "no va a blanquear al PSOE de Pedro Sánchez" y no va a caer en la trampa de hacer como que esta iniciativa solo es de Podemos y permitir que ellos se hundan", mientras Sánchez "sale el primero del barco que se está hundiendo". Para Espinosa de los Monteros esta ley no es de la ministra de Igualdad, Irene Montero, sino que es de Pedro Sánchez.

El diputado también culpa al jefe del Ejecutivo de tener en el Gobierno a "unos radicales, desconocedores profundos de los más básicos rudimentos de la legislación" que, a su juicio, son "personas inexperimentadas, guiadas por odio, la radicalización y carentes de cualquier conocimiento".

"Creo que ellos mismos se definen, saben que se han equivocado", ha declarado Espinosa de los Monteros, antes de insistir en que no bloquearán la tramitación de una reforma que pueda acelerar un cambio en el Código Penal que acabe con las rebajas de penas a violadores. Del mismo modo, ha señalado, cuando se conozca el texto final a votar se asegurarán de que este permita paralizar las salidas y rebajas de penas "cuanto antes".