Vox reprocha al PP su apoyo en el Senado a una enmienda a la Ley del aborto que prohíbe medidas como las de CyL

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)

Durante una rueda de prensa en la Cámara baja, Espinosa de los Monteros se ha preguntado "qué miedo" existe entre algunas personas "a que las mujeres embarazadas tenga acceso a información y que se les ofrezca información".

Y, en este sentido, ha criticado que el PP haya dado su voto a favor a una enmienda a la Ley del aborto, durante su tramitación en comisión en el Senado, para "prohibir protocolos como los inicialmente aprobados por el PP en Castilla y León". "No entendemos muy bien qué problema hay en que se le permita a una mujer embarazada, si lo desea, acceso a una ecografía o a escuchar el latido del corazón de su hijo, y si no lo desea, pues no", ha insistido.

"Nos encantará saber en qué momento ha decidido el PP que la mejor manera de defender la maternidad y la familia es ocultando información a las madres, es decir, prohibiéndoselo", ha añadido, antes de indicar que espera que los 'populares' lo expliquen en el debate de la norma en el Congreso cuando esta regrese a la Cámara baja para ser ratificada.