Ofensiva del PP en el Congreso por el solo sí es sí: Siete diputados la incluyen en sus discursos contra el Gobierno

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)

La primera de ellas ha sido la portavoz parlamentaria de los 'populares', Cuca Gamarra, quien durante la sesión de control al Gobierno ha reprochado al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que no se responsabilice de las medidas tomadas por su equipo. Entre ellas, esta norma.

Gamarra le ha recordado que este texto "era para proteger supuestamente a las mujeres" y, según ha denunciado, "lleva 400 revisiones y 40 excarcelaciones" de violadores y agresores sexuales. "Y lo que queda", le ha señalado.

Sánchez no ha respondido directamente a este tema durante su respuesta, como tampoco lo ha hecho la vicepresidenta primera del Ejecutivo, Nadia Calviño, después de que el diputado del PP Carlos García Rojas le recordara, durante su pregunta, que ella es la "responsable de coordinar las políticas del Gobierno" y, por tanto, "también es responsable del fiasco de la Ley del 'solo sí es sí'".

"Igual que el presidente Sánchez y todo su Gobierno. No lo olvide nunca", ha declarado García Rojas, antes de asegurar que el Gobierno de coalición es "un fracaso".

UNA PREGUNTA DIRECTA A LLOP

El principal partido de la oposición ha realizado, además, una pregunta directa por este tema a la ministra de Justicia, Pilar Llop, a través de su portavoz de Igualdad, Margarita Prohéns, que ha criticado que el Gobierno diera luz verde a esta norma cuando, según ha denunciado, sabía cuáles eran sus consecuencias.

En su respuesta, Llop, además de asumir la responsabilidad de la reforma que se va a realizar ahora a este texto, ha reprochado al PP su ausencia "cada vez que este Gobierno ha aprobado alguna ley en favor de las mujeres".

Y a estas declaraciones ha respondido la 'popular' Ana Belén Vázquez, asegurando que su partido estaba "advirtiéndole" al Ejecutivo de que la norma "era una chapuza", "votando en contra" del texto y, después de su aprobación, "presentando una proposición de ley para reformarla".

Lo ha hecho antes de formular la pregunta que tenía prevista para el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, sobre otro tema. En su intervención, también ha cuestionado qué hacían tres jueces en el Consejo de Ministros, entre ellos el propio Marlaska, dando el visto bueno a una ley sabiendo que iban a producirse excarcelaciones y rebajas de penas a violadores.

MARLASKA RESPONDE

"El PSOE y los gobiernos socialistas son los gobiernos de los derechos libertades del conjunto de colectivos", ha contestado el ministro del Interior en su intervención. "Ustedes, en cambio, son los campeones poniendo recursos de incosntitucionalidad contra los avances en derechos y libertades", ha añadido.

El PP también ha incluido esta cuestión en dos intervenciones dirigidas al ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá. La primera de ellas, en una pregunta formulada por el diputado Jaime Olano sobre autónomos, en la que ha criticado que el Gobierno "viva enredado siempre en sus propias mentiras", como la de esconder que se iban a producir excarcelaciones con la Ley del 'solo sí es sí'.

"Lo sabían todo y todos. Desde Sánchez hasta usted", le ha reprochado a Escrivá", a quien le ha asegurado, además, que estas mentiras "no protegen a las mujeres".

TAMBIÉN FUERA DE LA SESIÓN DE CONTROL

La segunda ha sido en una interpelación dirigida a Escrivá por la diputada del PP María Elvira Rodriguez, sobre las deficiencias de los servicios de la administración de la seguridad social.

"Siempre me pareció una persona responsable en sus anteriores cometidos, pero parece que se ha impregnado de la irresponsabilidad de su Gobierno en prácticamente todos los ámbitos y no quiero hablar del desgraciadamente clásico de estas últimas semanas, la Ley del 'solo sí es sí', como el mejor de los ejemplos", ha declarado la diputada. El ministro no ha respondido sobre este tema en ninguno de los casos.

El partido liderado por Alberto Núñez Feijóo también ha hecho mención a este tema en una moción consecuencia de interpelación debatida en el Pleno sobre el salto a la valla de Melilla del pasado 24 de junio. El representante 'popular' Fernando Adolfo Gutiérrez, ha denunciado que el Gobierno siempre culpa "a los demás" de lo que ocurre en el país. "O a los jueces machistas, o a los técnicos del Ministerio de Transportes o a los guardias civiles", ha apuntado.

Fuera del PP, el presidente de Vox, Santiago Abascal, también ha recurrido a este tema durante su pregunta al jefe del Ejecutivo sobre el asesinato de un sacristán en Algeciras. El líder de Vox ha asegurado en su intervención que el Ejecutivo es el "responsables de proteger a las mujeres" y, por el contrario, "se ha convertido en el responsable de desprotegerles trayendo a la mitad de los delincuentes sexuales a España, no expulsándoles y después soltándoles con unas leyes ideológicas inaceptables".