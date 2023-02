Portaltic.-El Modo incógnito de Tinder solo muestra el perfil en las recomendaciones de aquellos con los que se haya hecho 'match'

MADRID, 8 (Portaltic/EP)

La compañía ha reconocido que dispone del servicio "líder para conocer a gente entre los jóvenes de 18 a 25 años" y que busca con esta actualización ofrecer "un espacio seguro en el que los miembros puedan establecer conexiones con significado", según un comunicado.

Con ello, ha recordado ser la precursora de los denominados 'match', esto es, cuando dos usuarios de la aplicación de citas se den a 'Me gusta' antes de comenzar una conversación, y que no permite compartir fotografías directamente en sus chats, otra de sus medidas de seguridad frente al posible envío de imágenes con contenido sexual.

La compañía ha introducido ahora una serie de funcionalidades en el marco Trust&Safety, de modo que son una extensión de la campaña mundial de concienciación pública de Match Group, con la que busca informar sobre cómo tener citas más seguras y evitar los fraudes 'online'.

Una de estas nuevas opciones es Modo incógnito, que permite a los usuarios comprobar quién ve su perfil. De ese modo, podrán seguir dando 'Me gusta' y 'No me gusta' en la aplicación, pero solo aquellos a los que hayan dado 'Me gusta' verán en sus recomendaciones. Esta función prémium solo disponible para los usuarios de las modalidades de suscripción de pago Tinder+, Gold y Premium.

Otra de las novedades anunciadas por Tinder es la opción de bloquear un perfil, que ofrece a los usuarios la posibilidad de elegir a quién quieren ver en la aplicación. De ese modo, cuando se sugieren perfiles y antes de hacer 'match' los usuarios podrán bloquear otros perfiles para que no vuelvan a aparecer.

Tinder ha explicado que esta característica, que se une a las ya existentes 'Bloquear contacto' y a la de bloquear perfiles tras denunciarlos, llegará inicialmente a Android y después a iOS durante el primer trimestre de 2023.

Con esta actualización también se ha introducido la capacidad de denunciar un perfil directamente desde el chat, lo que facilita notificar a la plataforma de la existencia de malos comportamientos de forma más rápida.

Finalmente se ha introducido las funcionalidades '¿Te incomoda el mensaje?' y '¿Estás segurx?'. La primera de estas preguntas aparece cuando la aplicación detecta conversaciones inapropiadas y anima a los miembros de su comunidad a tomar medidas contra quienes incumplen su normativa de uso.

Por otra parte, la aplicación lanza una notificación con la pregunta '¿Estás segurx?' antes de que se envíe un mensaje que contenga lenguaje nocivo o que pueda incomodar a su receptor.