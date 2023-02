Fútbol.- Joan Laporta: "Nos sentimos férreos candidatos a ganar la Liga"

"El barcelonismo ha recuperado la alegría y la nueva era genera ilusión"

Confirma el fichaje del hijo de Ronaldinho: "Nos gusta que la saga continúe aunque la presión será muy grande"

BARCELONA, 9 (EUROPA PRESS)

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, celebró este jueves haber tomado "decisiones valientes que están llevando al club por el buen camino" y el actual buen momento deportivo del primer equipo que han provocado que la afición haya "recuperado la alegría", además de sentirse "férreos candidatos" a ganar LaLiga Santander, el objetivo deportivo primordial tras haber ganado ya la Supercopa.

"Esta temporada tenemos la Supercopa y la ganamos con recital de fútbol. Estamos compitiendo en Copa, Liga y Liga Europa y lucharemos hasta el final para ganarlas, pero el objetivo primordial es la Liga, en la que vamos primeros con 53 puntos. Nos sentimos férreos candidatos a ganar la Liga pero sabemos que tendremos que luchar mucho hasta el final", reconoció en rueda de prensa, que se alargó a casi 2 horas.

Para Laporta, el barcelonismo "ha recuperado la alegría" por el buen juego del equipo y los resultados. "Somos un grupo unido que genera mucha ilusión. Empieza una nueva era, se emprende un nuevo camino y con una unidad que transmite el primer equipo", celebró. "Somos ambiciosos, queremos conseguir esos objetivos, estamos satisfechos de que la alegría haya vuelto al barcelonismo", añadió.

Una alegría y una ilusión en esta nueva era que tiene, en parte, a Xavi Hernández como protagonista. "Quiero elogiar la figura de Xavi, se está mostrando como entrenador de club, que no rehuye de sus responsabilidades. Conoce la casa y nuestro modelo de juego perfectamente, tiene grandes conocimientos de juego y es positivo y busca siempre soluciones", le dedicó el presidente.

Además, destacó que Xavi "siempre es agradecido" con el esfuerzo hecho para tener un equipo competitivo. "Es conocedor de los límites salariales que nos fija LaLiga y nunca nos ha pedido que estiráramos más el brazo que la manga. No escatimamos en elogios hacia Xavi y su 'staff', que son profesionales honestos comprometidos con el Barça", manifestó.

"Xavi y su 'staff' saben lo importante que es ahora para el club ganar. Estamos muy satisfechos con el trabajo hecho en el primer equipo. Xavi es artífice de lo conseguido y con él podemos hacerlo incluso mejor que en el pasado, porque lo está haciendo muy bien", manifestó en referencia a su anterior etapa como presidente y al triplete y logros de la era Pep Guardiola.

Por otro lado, repasó varios temas de actualidad. Entre ellos, el de la posible salida de Ansu Fati. "Es jugador del Barça y tenemos depositadas grandes esperanzas. No tenemos noticia de que se quiera hacer un movimiento de parte del jugador. Está integrado, es querido en el club. En estos momentos no nos planteamos la venta, pero no puedo predecir el futuro", valoró.

"Todo depende de que sea un jugador útil y de que Xavi le haga jugar y le vea útil. Y Xavi le está dando oportunidades y Ansu puede ir mejorando. No tenemos voluntad de vender a Ansu y creo que el jugador está decidido a triunfar en el Barça. Aunque nos consta que hay interés en él", matizó el dirigente blaugrana.

Tampoco hay nada seguro sobre la continuidad del capitán Sergio Busquets, que pudo salir en invierno hacia la MLS de Estados Unidos pero prefirió quedarse y terminar la temporada. "Busquets lo está haciendo de maravilla. Le decíamos que es incombustible. Tenemos un equipo joven que ilusiona pero sin jugadores como 'Busi' sería difícil que los jóvenes cogieran esa dinámica", reconoció Laporta. "Cuando quiera, que nos llame y hablamos del tema, vemos intenciones y valoramos. De momento, es jugador y está rindiendo a gran nivel", sentenció.

Laporta aprovechó para confirmar el inminente fichaje del hijo de Ronaldinho para el Juvenil del Barça. "Estamos muy contentos de que Ronaldinho haya pensado en el Barça para que su hijo desarrolle su carrera. Ha estado entrenando con nosotros, tiene 17 años y viene del Palmeiras. Le haremos contrato finalmente, para el Juvenil, por edad. Está bien, tiene 'planta', y estamos contentos", valoró.

"Nos gusta mantener esta relación y que la saga Ronaldinho continúe. Aunque la presión será muy grande para su hijo, porque su padre fue quién cambió el club. Habrá que apartarlo de esa presión y que se centre en sus cualidades, que las tiene", añadió en este sentido.