Iceta descarta ampliar ahora el Bono Cultural a sectores como moda, gastronomía o diseño, tras incluir a los toros

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)

"No creemos que quepa ampliación a otros sectores y eso no hay que verlo como un desmerecimiento, por lo que la revisión no está sobre la mesa", ha asegurado.

Así se ha pronunciado en un acto en el que ha presidido la reunión constitutiva de la Comisión Nacional del Centenario Sorolla. Iceta también se ha referido a la decisión del Tribunal Supremo de anular la exclusión de la tauromaquia de la medida. "Hicimos unas prioridades y el TS ha estimado que no había razón para excluir a la tauromaquia, que está definida como Patrimonio Cultural, pero no tenemos previsto ampliar", ha comentado.

En todo caso, el ministro ha dejado la puerta abierta a que si el Bono Cultural tiene recorrido en el tiempo se puede "valorar entrar en otro terreno". "Como espero que la experiencia del Bono Cultural se produce a lo largo de diversos años, se podrá ver hacia dónde van los gustos de los jóvenes y quizá valorar si hay que entrar en algún otro terreno", ha manifestado.

Por otro lado, a dos días de los Premios Goya, Iceta ha reivindicado "la calidad del cine español" que "darán la campanada" el próximo sábado en Sevilla y no se ha aventurado a decir qué películas serán las triunfadoras. "Como ministro me impuse la obligación de verme todas las películas candidatas a la mejor película y no me gustaría estar en la piel de los que deben decidir", ha afirmado.

En este sentido, ha elogiado que el cine español haya obtenido reconocimiento internacional pero ha lamentado que, en ocasiones, se necesite que se diga en el extranjero lo bueno que tiene España. "¿Si Alcarràs no hubiera obtenido el Oso de Oro le estaríamos dando tanta importancia?", ha cuestionado Iceta, que ha elogiado el "papel de las cineastas" que están en un "gran" momento.

"Las mujeres se están abriendo un espacio muy grande. Destaco la importancia de la maternidad como hilo conductos de algunas de las películas candidatas. Tenemos mucho que celebrar y el sábado en Sevilla daremos la campana", ha sentenciado.