Israel.-Un ex fiscal general acusa a Netanyahu de impulsar una reforma judicial para influir en su juicio por corrupción

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)

Maldelblit, quien fue secretario de gabinete de Netanyahu entre 2013 y 2016, antes de ser nombrado para el cargo de fiscal general, ha afirmado en una entrevista concedida a la cadena de televisión Channel 12 que el juicio contra el primer ministro es uno de los principales factores detrás de la propuesta de reforma.

"Creo que hay algo que todo el mundo debería estar preguntándose", ha manifestado, antes de indicar que "no es nuevo que (las propuestas) provienen de Yariv Levin", miembro del Likud y ahora ministro de Justicia, según ha recogido el diario 'The Times of Israel'.

"Netanyahu no le nombró (ministro de Justicia) durante años. ¿Por qué nombrarle ahora para el cargo? Mi valoración y opinión es que Netanyahu quiere plantear una situación en la que su juicio no llegue a un final de forma adecuada", ha argumentado.

En este sentido, ha criticado que "no puede ponerse en peligro la independencia del aparato de justicia", después de que su sucesora, Gali Baharav-Miara, indicara la semana pasada que Netanyahu debe evitar "intervenir en iniciativas" sobre posibles cambios al sistema judicial debido a un "conflicto de interés" en el juicio contra él por presunta corrupción.

Asimismo, el vice fiscal general, Gil Limon, trasladó la semana pasada a Baharav-Miara que "completar las iniciativas judiciales (del Gobierno), incluso parcialmente, derivaría en una realidad judicial y gubernamental que beneficia al primer ministro en su juicio, en comparación con la situación actual, ya que la independencia de la Justicia del Ejecutivo se vería dañada".

La coalición gubernamental israelí, encabezada por el Likud de Netanyahu e integrada por varios partidos ultraderechistas y ultraortodoxos, ha intentado impulsar leyes que permitan al Parlamento saltarse las decisiones del Tribunal Supremo, así como inclinar el equilibrio en el Comité de Nombramientos Judiciales a favor de representantes políticos.

Netanyahu está siendo juzgado por varios casos de corrupción, si bien ha rechazado las acusaciones y ha hablado de una "caza de brujas" y "golpe de Estado judicial". 'Bibi', que ha logrado ensamblar un nuevo Gobierno tras las legislativas de noviembre, está acusado de recibir sobornos, fraude y violación de la confianza en tres casos separados.

En caso de que sea condenado, el primer ministro israelí podría presentar una apelación ante el Supremo --que la semana pasada declinó una petición de una organización civil para declararle incapacitado para ocupar el puesto--, organismo al que el Gobierno israelí probablemente realizará nombramientos durante su mandato.