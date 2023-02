La Iglesia Anglicana aprueba la bendición de parejas del mismo sexo

LONDRES, 9 (DPA/EP)

La Iglesia Anglicana ha aprobado este jueves en una votación la bendición de parejas de personas del mismo sexo, aunque por el momento mantiene la prohibición de oficiar cualquier tipo de enlace.

La decisión se ha tomado tras una votación después de un largo debate de hasta ocho horas repartidas en dos días en el que han quedado patentes las "profundas" divisiones que existen en el seno de la Iglesia Anglicana, que espera recibir a partir de verano la visita de parejas casadas para recibir sus bendiciones.

La moción aprobada no solo supondrá la bendición de aquellas parejas que así lo deseen, sino también un reconocimiento del "fracaso" de la institución por no haber sabido acoger en su seno al colectivo LGTB, así como el daño que ha podido causar. No obstante, cada párroco se guarda el derecho de dar, o no, las bendiciones.

El arzobispo de York, Stephen Cottrell, es uno de los primeros que ha adelantado que "con mucho gusto" bendecirá a aquellas parejas que acuda a él, mientras que la obispa de Londres, Dame Sarah Mullally, ha asegurado que el resultado de esta votación supone un "momento de esperanza para la Iglesia".

En una declaración conjunta Cottrell y el arzobispo de Canterbury, Justin Welby, si bien han celebrado el resultado, también han reconocido que ha generado unas "divisiones profundas" en la Iglesia y han lamentado que vaya a ser "muy difícil" para muchos de sus hermanos y hermanas.

Si bien la postura sobre el matrimonio homosexual no ha cambiado, algunos altos cargos de la Iglesia Anglicana han adelantado que es probable que se celebren nuevos debates en el futuro sobre esta cuestión.

"No podemos ni queremos detener el debate. Así que no tengo ninguna duda de que el debate continuará de una forma u otra", ha asegurado Cottrell. En esa línea, Mullally ha expresado que las dos corrientes dentro de la Iglesia "querrán seguir haciendo oír su voz (...) y, por tanto, no hay duda de que las conversaciones continuarán".