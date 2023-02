Laporta: "Cada vez que superamos un obstáculo LaLiga cambia las normas"

BARCELONA, 9 (EUROPA PRESS)

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, explicó este jueves la situación económica que vive la entidad --"salvamos al club de la ruina"-- y en concreto detalló cómo está el 'fair play' financiero respecto al marco de LaLiga, que a su juicio "cambia las normas" cada vez que encuentran una operacion o palanca para poder inscribir o renovar jugadores.

"Asumimos el riesgo al ser directivos por el momento de máxima dificultad, pero tomamos decisiones valientes que están llevando al club por el buen camino. Hemos salvado al club de la ruina económica, la deuda está controlada y por primera vez en cuatro años tenemos superávit", resumió Laporta en una rueda de prensa que se extendió a casi dos horas.

Sin duda, uno de los aspectos clave que trató fue el de los límites salariales de la plantilla. "¿Por qué no podemos inscribir jugadores en LaLiga? Heredamos un límite salarial muy excedido en muchos millones, por salario, renovaciones, contratos que se incrementaban con los años... Unos 300-350 millones de exceso", recordó Laporta, en una herencia de la Junta de Bartomeu.

"Eso limitaba la gestión deportiva. Por eso elogio el trabajo del equipo de Mateu Alemany. Activamos las palancas para tener un equipo competitivo, y la masa salarial se ha reducido en unos 100 millones y llegaremos a final de temporada a 170 millones de reducción de ese exceso. Desde que entramos hemos comprado por 215 millones y vendido por 141 millones. Con eso se ha hecho un equipo muy competitivo", celebró.

No obstante, lamentó las dificultades que encuentran por el camino hacia esa reducción salarial que tienen como límite. Dificultades que vienen, en parte, desde LaLiga que preside Javier Tebas. "Continuamos con el límite excedido porque cuesta hacer ese equilibrio, y LaLiga nos aplica unas normas más restrictivas porque estamos en límite salarial excedido. Dentro de la normativa, hemos conseguido con las palancas poder inscribir jugadores haciendo un esfuerzo titánico", valoró el mandatario.

"Pero cada vez que superábamos un obstáculo, LaLiga nos ha cambiado la norma para que no volvamos a hacer ese tipo de operaciones. Es un estira y afloja que complica el trabajo deportivo, se complica mucho. No digo que estén fijado en nosotros pero nos crea dificultad. Seguiremos trabajando con habilidad para inscribir a las incorporaciones que hagamos", explicó.

¿Qué normas cambia LaLiga a juicio de Laporta? El presidente comentó que desde LaLiga no se permitirá ya usar las palancas económicas usadas en el pasado para aumentar ese límite salarial dentro del 'fair play', así como anular las ventas con opción de recompra. Laporta apuntó también a que LaLiga exige una verificación de operaciones con un auditor propio de la competición y que se "reserva el derecho a valorar la opinión" de dicho auditor.

"Antes el criterio de contabilización era el de la temporada corriente. Para inscribir a un jugador, tenías que contabilizar el salario de la temporada. Como estábamos excedidos de límite y teníamos situación de 1-4, teníamos que hacer una operación de venta de 40 millones para inscribir a uno con salario de 10 millones. Ahora el criterio es de salarios por 3 temporadas", explicó.

Siguiendo ese mismo ejemplo, a partir de ahora el salario de ese 'fichaje' sería de 30 millones de euros. "Con esa norma de 1-4 (el club ya la ha logrado rebajar) tendrías que irte a 120 millones de ventas. Cambios hechos a medida que íbamos haciendo cosas para que no pudiéramos volver a hacerlo. LaLiga lo puede hacer, no decimos que no, pero insistimos en que es un camino lleno de dificultades. A ver si nos lo facilitan un poco", pidió Laporta a Tebas.

La comparecencia sirvió para que el director de fútbol del club, Mateu Alemany, actualizara los números. "El coste real ajustado y comprometido en la 20-21, cuando la nueva Junta se hace cargo, estaba en 655 millones de euros de masa salarial. Estimo que en junio de este año estaremos, con dos pequeños ajustes y sin fichar a nadie y con las renovaciones que se conocen y alguna más, estaremos más o menos en 450-470 millones", anunció Alemany.

"Estaríamos cerca del parámetro oficial que se fija sobre el 60% de salarios respecto a los ingresos del club. Estamos en situación cercana a llegar al ratio ideal y de poder olvidarnos de reglas raras. Tenemos el objetivo de explicar a LaLiga nuestra evolución, porque estamos muy cerca de llegar a lo que pide LaLiga", aseveró.

LIMAK, EL ESPAI BARÇA Y EL SPOTIFY CAMP NOU

Por otro lado, Laporta explicó por qué la constructora turca Limak es la ideal para llevar a cabo las obras del nuevo Spotify Camp Nou. "La planificación de obra de Limak se ajusta a los plazos que pedía el FC Barcelona, porque su modelo constructivo refuerza ese 'planning'. Han aceptado las condiciones contractuales del FC Barcelona, más exigentes que las del mercado y con garantías muy fuertes", aseguró.

Y Limak ha aceptado "todas" las exigencias del club y con un precio máximo garantizado que "no es temerario". "La diferencia de Limak está en cosas no ligadas a la obra, como el coste de estar 16 meses en el Lluís Companys (Montjuïc) --93 millones de euros en pérdidas anuales no jugar en el Camp Nou-- o sobre las contingencias (imponderables que se pueden producir en la obra), que no las facturan. Una serie de circunstancias que nos hicieron apostar por Limak", aseguró Laporta, que reiteró que el plan es volver al Camp Nou antes de diciembre de 2024 y terminar las obras completas antes de junio de 2026.

Por otro lado, el presidente aseguró que la Superliga está "progresando", el mismo día que A22 presentó un decálogo de la competición que el FC Barcelona "comparte totalmente". "La Superliga será abierta y es remarcable. Será más atractiva, sostenible para los clubes, siendo respetuosa con la salud de los jugadores. Pretendemos que no se rompa el diálogo con UEFA y que se harmonice con las ligas estatales para convivir con ellas, como ahora lo hace la 'Champions'", apuntó Laporta.