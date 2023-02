Méndez-Leite, sobre los Goya: "Nuestra idea es una gala segura en la que nadie pueda hacer lo que no se debe"

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Academia de Cine, Fernando Méndez-Leite, ha avanzado que la institución espera que los Premios Goya que se celebran este sábado 11 de febrero en Sevilla tengan "una gala segura en la que nadie pueda hacer lo que no se debe".

Méndez-Leite se ha referido de esta manera en una entrevista con Europa Press a los casos de agresión sexual denunciados recientemente en los Premios Feroz y que ha llevado a la Academia de Cine a establecer un protocolo 'antiacoso' que ya está preparado. "Es complicado de organizar, pero hay mucha gente detrás y se trata de que, en el momento de que haya cualquier sospecha de cualquier actuación de este tipo, se corte radicalmente", ha explicado.

El presidente de la Academia de Cine se ha mostrado "preocupado" por lo ocurrido en los Premios Feroz porque "la repercusión afecta no solo a los Goya, sino al cine español". "Pero es un caso particular que habrá que ver en qué queda y tenemos que estar atentos a que esto no pueda ocurrir tan fácilmente: por eso nos pusimos en marcha para el protocolo", ha defendido.

También ha hecho alusión a los 20 años cumplidos de la polémica gala de los Goya del 'No a la guerra'. Para Méndez-Leite, en aquella ocasión hubo "una especie de cuasi unanimidad" del cine español en esa reclamación, si bien tuvo "efectos negativos" por la imagen que generó al sector.

"Se creó una imagen del cine español por la que parecía estar solo pendiente de cuestiones políticas, cuando eso no es así. El cine español somos muchas personas y de todos los que trabajamos en este oficio cada uno tiene su pensamiento y cada uno reacciona de manera determinada en la manera política en la que vive", ha afirmado.

En cualquier caso, ha defendido el "respeto a la libertad de expresión" de todos los académicos y deja la puerta abierta a hacer reivindicaciones. "El que quiera hacer una declaración de tipo político la hace y no tiene que identificarse con una ideología común de la Academia, que no existe", ha apuntado.

El cineasta considera que la situación que se vivió entonces con la guerra de Irak "no tiene nada que ver" con la actual situación de conflicto bélico en Ucrania. "Ahora hay una unanimidad absoluta con la guerra en Ucrania, como lo que está pasando con el terremoto de Turquía. Son temas que no admiten grandes discusiones y seguramente en la gala se hará alusión a esas cosas, porque tenemos preocupaciones de carácter ciudadano", ha indicado.

PREMIO PARA LOS DISCURSOS BREVES

Respecto a la gala, ha afirmado que su principal preocupación es la duración y la extensión de los discursos, aunque admite que es algo "difícil de controlar". "Es su momento y ellos son los premiados, pero hemos puesto todos los medios para intentar reducir al máximo los momentos de agradecimiento", ha indicado. La Academia de Cine invitará a un viaje de fin de semana en Sevilla a todos aquellos premiados que no superen el minuto en el discurso de agradecimientos.

Méndez-Leite también ha avanzado que los Reyes no acudirán de nuevo en esta edición. "Dirigimos una invitación a Casa Real pero nos dijeron que por problemas de agenda este año no sería posible. Aún así, dijeron que están interesados en ir en otra ocasión y que nos deseaban mucha suerte y apoyaban a la Academia y al cine español", ha señalado.

NI SERIES NI PREMIOS UNIFICADOS

El presidente de la Academia de Cine ha reconocido ser "una persona muy conservadora" respecto a posibles cambios en la gala y la institución. "Quiero conservar lo que está bien y mejorar en la medida de lo posible lo que se ha hecho antes", ha admitido, adelantando por ejemplo que ni la inclusión de las series en los premios ni la unificación de categorías por género es algo que está en el debate ahora mismo.

"Lo de las series lo hemos discutido y probablemente lo volvamos a discutir, pero por el momento las series tienen su campo en los premios de la Academia de Televisión. Y respecto a los premios de interpretación, con todo el respeto a los festivales, me parece un dislate total y algo gratuito eliminar un premio", ha lamentado.

Asimismo, no ha descartado la vuelta de los Goya a Madrid en próximas ediciones. "Vamos a mantener la idea de que los Goya se celebren en distintos lugares, pero eso no impide volver a Madrid y probablemente lo haremos. De momento, ya tenemos varias propuestas para próximas galas y dentro de poco tomaremos una decisión al respecto", ha concluido.