Portaltic.-Nintendo habilita algunos juegos de Game Boy y Game Boy Advance en Switch Online

MADRID, 9 (Portaltic/EP)

La compañía japonesa ha dado a conocer el soporte de estos títulos en el marco de Nintendo Direct, el evento en el que habitualmente da a conocer las novedades acerca de su 'hardware' y las nuevas entregas de sus franquicias.

Nintendo ha señalado que los propietarios de consolas Nintendo Switch ya pueden acceder a una serie de videojuegos de la consola portátil original a través de su servicio de suscripción Nintendo Switch Online.

Esta plataforma permite a los suscriptores jugar en línea a títulos compatibles con el equipo, acceder a un catálogo de títulos clásicos de NES y Super NES, así como almacenar datos de guardado en la nube.

Los títulos de Game Boy que llegarán a Switch son Super Mario Land 2, Gargoyle's Quest, Tetris, The Legend of Zelda: Link's Awakening DX, Game & Watch Gallery 3, Kirby's Dream Land, Metroid II: Return of Samus, Alone in the Dark: The New Nightmare y Wario Land 3.

Los jugadores también podrán jugar a The Legend of Zelda: Minish Cap, Super Mario Advance 4: Super Mario Bros. 3, Wario Ware, Inc., Kuru Kuru Kururin, Mario & Luigi: Superstar Saga y Mario Kart. Super Circuit; de Game Boy Advance.

Nintendo ha especificado que los títulos de la consola portátil original (Game Boy, Game Boy Color, Game Boy Pocket) estarán disponibles en el modo estándar de Nintendo Switch Online, mientras que los de Game Boy Advance serán exclusivos del Paquete de expansión.

Esta otra suscripción ofrece acceso a todas las ventajas de una suscripción normal a Nintendo Switch Online, así como a los videojuegos clásicos de Nintendo 64, Game Boy Advance y SEGA Mega Drive, así como expansiones descargables para una selección de juegos de la consola.