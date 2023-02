Ruanda acusa RDC de violar los acuerdos de paz y a la comunidad internacional de mirar para otro lado

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)

"Esta persona ha deshonrado decenas de acuerdos", ha dicho Kagame durante una reunión con embajadores y representantes diplomáticos en Kigali, la capital ruandesa, en la cual ha criticado la "hipocresía" y el "doble rasero" de la comunidad internacional en todo este asunto, según ha informado el diario 'The New Times'.

Las tensiones entre ambos siguen en aumento. RDC acusa a su vecino de colaborar con los rebeldes del Movimiento 23 Marzo (M23), grupo formado principalmente por tutsis congoleños que opera en la provincia de Kivu Norte --que recientemente ha reiniciado las hostilidades--, mientras que Ruanda sostiene que RDC apoya a las Fuerzas Democráticas para la Liberación de Ruanda (FDLR), integradas por hutus responsables del genocidio de 1994 en ese país.

"Lo que he aprendido a lo largo de los años es que la política y la diplomacia son cosas muy extrañas (...) No sé si es por el orden mundial en el que ahora estamos, o bien siempre ha sido o será así, pero en ambos tiende a faltar o más bien la gente no tienden a comprometerse con la verdad", ha criticado KAgame.

En ese sentido, se ha preguntado si la diplomacia y la política no han logrado nada en este conflicto que se remonta a casi tres décadas, "¿por qué debería haber decenas de miles de fuerzas de paz en un lugar durante más de 20 años costando decenas de miles de millones de dólares?".

Ante las afirmaciones de que Ruanda estaría participando en el conflicto interno de RDC, Kagame se ha preguntado que interés podrían tener ellos en eso y ha acusado a la otra parte de boicotear todos los esfuerzos regionales por pacificar la región.

Así, ha asegurado, que RDC ha roto de manera deliberada los acuerdos firmados en los últimos dos años, el último, el alcanzado en la cumbre de Buyumbura, Burundi. "Discutimos las cosas abiertamente, escribimos un comunicado sobre el camino a seguir, y al día siguiente se anuncia algo distinto Kinshasa", ha reprochado.

Por otro lado, Kagame ha subrayado que seguirán poniendo sobre el tablero todos los medios de los que dispongan para evitar la presencia dentro del país de las "genocidas" FDLR, grupo que estaría contando con el apoyo de RDC, según Ruanda.