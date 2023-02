Sacmex se “inunda” en quejas de usuarios por broma ante falta de agua

Durante este jueves y viernes el Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex) tiene una reducción en el suministro, ya que por labores para sustituir una tubería de asbesto y concreto por una de acero en el acueducto Ramal Los Reyes-Ecatepec, se dejaron de recibir 150 litros por segundo.

Luego del anuncio, este jueves en su cuenta de Twitter el organismo publicó un meme para solicitar a la población que cuide el agua: “Agua que no has de beber… no la dejes correr”, se puede leer en la publicación y frase que la atribuyen al rockero Elvis Presley, aunque tiene una imagen de Mick Jagger, cantante de la legendaria banda The Rolling Stones.

Aunque Sacmex quiso compartir una imagen de humor para alegrar el día a sus seguidores, la publicación no tuvo la respuesta que esperaban, ya que recibieron múltiples quejas por fugas de agua no atendidas pese a que ya se reportaron varias ocasiones, trabajos inconclusos en vía pública, falta de agua por varios días en colonias, entre otras quejas.

“En CTM Culhuacán sección VI quitan el agua un día sí y otro también. Ya chole, no avisan, no dan explicaciones. Cuál es el motivo? A quien hay que dirigirse para regularizar el servicio”, se quejó un usuario.

“Pues en mi alcaldía ni agua tenemos como para dejarla correr”, publicó otra persona.

“Fuga de agua en Concepción Beistegui entre Adolfo Prieto y Av. Colonia del Valle, tiene semanas y ustedes con estas idioteces, en serio?”, escribió Rafael Ramírez.

Estos son otros de las quejas que se le hicieron al Sistema de Aguas de la Ciudad de México:

Y que tal para arreglar las fugas en vías primarias? Tengo meses reportando la fuga en el paso a desnivel en Ave Oceanía pasando Ikea alcaldía Venustiano Carranza y nomás no, ahí si que corra el agua? — Leticia Murillo (@chicamur06) February 9, 2023

Pues por lo visto a ustedes les encanta que corra hay una fuga en Consepción beistegui ente Av colonia Del Valle y Adolfo Prieto. La reparan y vuelve a fugarse así llevan ya UN AÑO. Y no le dan solución esta ves ya lleva un mes regándose el agua ! Y no le ponen solución. — AR...  (@ARCreativeStore) February 9, 2023

Así se encuentra la Av. Ceylan esq. Con boulevard ferrocarriles, se llevó a cabo una reparación hace más de un mes, dejando al descubierto esta abertura que genera afectaciones para el tránsito local. @AzcapotzalcoMx @SOBSECDMX @SacmexCDMX pic.twitter.com/DP02NZ7EfI — Juan Carlos Ledesma (@JuancarlosLG_) February 9, 2023

Chistes bien culeros igual que su servicio para arreglar las fugas. — MEMES DE CIENCIAS SOCIALES (@MemesCSociales) February 9, 2023