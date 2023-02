Tenis.-El español Albert Ramos encuentra la victoria en Córdoba y Davidovich cae en Montpellier

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)

Ramos, vigente campeón, tuvo que sudar en la tierra argentina en su debut en busca de su primer triunfo en 2023. El catalán mostró sus intenciones con un buen set inaugural en el que reaccionó a un 'break' en contra y supo defender su saque después. Sin embargo, el servicio le volvió a fallar en el segundo set y Lajovic forzó el tercero.

Ahí, después de salvar bola de 'break' en el quinto juego, Ramos entró en racha para apuntarse la victoria con un contundente 6-2. El catalán, que estrenó el casillero de victorias de esta temporada, se medirá en cuartos de final con el portugués Joao Sousa.

Mientras, Davidovich, quinto cabeza de serie de la cita francesa ATP 250 y que se disputa sobre pista dura cubierta, cedió por un por un doble 6-3 ante el francés Quentin Halys. El malagueño no tuvo demasiadas opciones en la primera manga, donde su rival no concedió nada con su servicio, mientras que en la segunda desperdició un valioso 0-40 en el quinto juego y el galo no perdonó con su 'break' en el octavo.