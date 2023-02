Belarra: "No se puede tener miedo a reconocer que nuestra Justicia es imperfecta y a la mínima retroceder derechos"

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

"Hoy vamos a escuchar a numerosos expertos, expertas, jueces y representantes políticos que nos van a contar cómo han conseguido mejorar la forma en que la Justicia trata a las víctimas, creo que hoy más que nunca esta reflexión es imprescindible para nuestro país, y que tiene un gran valor, no se puede tener miedo a reconocer que nuestra Justicia es imperfecta, como todo y, a la mínima ocasión, pensar simplemente en dar marcha atrás a los derechos, todo lo contrario, creo que reconocerlo es condición de posibilidad para lograr nuevos avances", ha subrayado Belarra este viernes.

Así se ha pronunciado la ministra durante su intervención para inaugurar la conferencia 'Barnahus en España - Fortalecimiento de la justicia adaptada a la infancia a través de la cooperación y coordinación efectiva entre diferentes servicios Barnahus en las regiones de España', celebrada en el Ministerio de Derechos Sociales.

Belarra ha explicado que han trabajado junto a la Comisión Europea y el Consejo de Europa para implantar en España el modelo Barnahus, un modelo de atención integral a los niños, niñas y adolescentes que han sufrido violencia sexual y que "va a cambiar la forma de abordar desde la Justicia" la manera en que se atiende a estos niños.

La ministra ha recordado la historia de Pepe que, cuando era niño, sufrió violencia sexual y que no pudo denunciar hasta que cumplió 46 años, cuando el delito ya había prescrito. "Hoy estamos aquí para que la historia de Pepe no se vuelva a repetir nunca", ha subrayado Belarra, al tiempo que ha enfatizado que los niños y niñas "no tienen que ser héroes y heroínas" sino que han de ser "felices".

Por ello, ha destacado la importancia de la Ley contra la violencia a la infancia, aprobada en 2021, y también de la Ley del solo sí es sí, "una norma fundamental" que "ha puesto el foco en la protección de los niños, niñas y adolescentes que han sufrido violencias sexuales" y que "evita que los y las jóvenes de 16 y 17 años agredidos sexualmente tengan que defender ante un juez que cerraron bien las piernas y que se resistieron o que tenían heridas".

"Hoy que hay una ofensiva muy clara para tumbar estos derechos, quiero decir que vamos a seguir defendiendo la LOPIVI, la Ley del solo sí es sí y vamos a proteger los derechos de los niños, niñas, adolescentes y de las mujeres", ha apostillado.

Precisamente, Belarra ha indicado que la Ley del 'solo sí es sí' pone las bases para la implementación del modelo Barnahus en España, con el que se pretende que la infancia encuentre "una Justicia amigable, que les acompañe en todo el proceso". "Tenemos que adaptar el sistema de Justicia a ellos, no al revés", ha insistido.

Entre los cambios que introduce este nuevo modelo, ha destacado la coordinación de todos los departamentos, el entorno amigable, con una decoración y una metodología adecuada, donde los niños se sientan seguros y sepan que su opinión importa, con psicólogos, trabajadores sociales y forenses que acompañan al menor hasta que pueda testificar "una sola vez y en un solo espacio para acabar con la revictimización".