Al alza registros de acoso sexual en CDMX, aunque cifra negra supera el 99%

La Ciudad de México es de las entidades que más casos de acoso sexual reporta, en 2022 concentró más del 13% de los incidentes registrados a nivel nacional. Sin embargo, la cifra negra para los delitos de índole sexual supera el 99%, donde la impunidad, el poco seguimiento de algunas autoridades y el desconocimiento jurídico dejan a las víctimas en un estado de incertidumbre y desamparo.

Entre enero a diciembre de 2022 el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) reportó que en la CDMX se registraron mil 481 casos de acoso sexual, 57 más que en 2021. Solo en diciembre del año anterior, la Fiscalía General de Justicia (FGJ) capitalina contabilizó 102 casos.

Otras mediciones como la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), reflejan un alza en los casos de acoso y violencia sexual contra mujeres mayores de edad en lugares públicos durante segundo semestre de 2022, comparado con el mismo periodo de 2021.

Once alcaldías subieron su porcentaje de incidentes, Magdalena Contreras y Tláhuac se ubicaron en la segunda y la tercera posición a nivel nacional, pues el 32% y 30% de la mujeres que habitan dichas alcaldías señalaron haber enfrentado alguna situación de acoso y violencia sexual . De acuerdo con organizaciones como México Evalúa, en nuestro país alrededor del 99.7% de los casos de violencia de índole sexual no se denuncian.

Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) revelan que el los últimos seis meses de 2022, el 1.7% de las capitalinas mayores de edad (alrededor de 92 mil 99 mujeres) fueron víctimas de acoso sexual, les ofrecieron dinero, regalos o bienes a cambio de algún intercambio de sexual de forma ofensiva o humillante.

Registros del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la CDMX señalan que el 97% de los casos de acoso sexual en la CDMX son cometidos por hombres y el 47% son perpetrados por conocidos. Por otra parte, el 40% ocurre en espacios cerrados; 27% en espacios abiertos y 25% en espacios virtuales .

El 8 de febrero, la bancada de Movimiento Ciudadano en el Congreso local propuso crear una comisión especial de seguimiento a los casos de acoso sexual en la administración pública.

La propuesta surgió luego de que trascendieran casos como el de Noemí Cedillo, quien denunció acoso sexual por parte de un servidor público adscrito a la Dirección General de Regularización Territorial de la CDMX. Sin embargo, a casi siete meses de los hechos y de la denuncia de Noemí ante la FGJCDMX, no se ha iniciado la investigación pertinente.

Salvador Guerrero Chiprés, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la CDMX, explicó a Publimetro que la impunidad en los casos de acoso sexual no se refleja en las denuncias mediáticas, ni en las cifras que conocemos actualmente; sino en todos los casos que siguen sin denunciarse.

Chiprés refirió que el alza en los registros sobre acoso sexual refleja un mayor conocimiento jurídico de las víctimas, y una mayor determinación de las mujeres para presentar denuncias, aunque reconoció que este porcentaje sigue siendo muy bajo.

El especialista añadió que falta conocer las dimensiones reales del fenómeno del acoso sexual; así como otras manifestaciones de la violencia de género. Guerrero Chiprés puntualizó que es importante identificar que este tipo de violencia se perpetra –en la mayoría de los casos– por hombres, por lo que la reeducación de los varones es un tema crucial para bajar los índices.

“La impunidad se carga sobre los casos no denunciados, no sobre los denunciados. En una muestra que tenemos nosotros el 5% de las personas quieren con determinación –después de que se les platica– ir al Ministerio Público; 95% de las personas por diversas razones, ya no van a la segunda sesión en el Ministerio Público o ni siquiera quieren ir la primera. Entonces la impunidad se concentra cuando no se conoce jurídicamente”.

— Salvador Guerrero Chiprés.