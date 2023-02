Guardiola se mantiene firme en el City a pesar del escándalo

MANCHESTER, Inglaterra (AP) — Mientras los abogados del Manchester City se preparan para pelear por limpiar el nombre del club, el técnico Pep Guardiola reconoció el viernes que los campeones defensores de la Liga Premier ya fueron condenados.

El City, fue acusado el lunes fue de romper una serie de regulaciones financieras en un lapso de nueve años. De ser encontrado culpable el equipo podría enfrentar un castigo que va desde una multa, deducción de puntos y en el caso más extremo, la expulsión de la primera división del fútbol inglés.

“Mi primer pensamiento es que ya nos están condenando”, indicó Guardiola. “Somos afortunados de estar en un increíble país en el que todos son inocentes hasta que se demuestra la culpabilidad. No tuvimos esa oportunidad. Ya fuimos sentenciados”.

El Tribunal de Arbitraje Deportivo revirtió la decisión de vetar por dos años al City de cualquier competencia europea en el 2020. Esto después de que la UEFA determinó que el club había cometido “serias violaciones” a las regulaciones del fair play financiero entre 2012 y 2016.

La acusación más reciente ocurrió tras una investigación de cuatro años y, de mantenerse, representa uno de los mayores escándalos en la historia de la Liga Premier.

El City dijo que probará su inocencia y Guardiola se mantiene firme como técnico.

“No me moveré de este asiento. Eso lo puedo asegurar, más que nunca me quiero quedar”, sentenció. “Algunas veces lo dudo, siete años es un largo tiempo. Ahora no me quiero ir. No por que la gente dice que me mintieron. No me mintieron”.

El City fue acusado de quebrar 80 reglas financieras y 30 más relacionadas por su supuesto incumplimiento de cooperación con la investigación que inició en diciembre del 2018.