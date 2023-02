Militares españoles rescatan con vida en Turquía a dos niños y su madre cinco días después del terremoto

JAÉN, 10 (EUROPA PRESS)

La noticia ha avanzado la ministra de Defensa, Margarita Robles, durante su participación en un acto en Jaén. "En este momento, los hombres y mujeres de la UME que están en Turquía en ese drama tan terrible que están viviendo acaban de rescatar con vida a un niño y a una niña, y están a punto de rescatar a la madre", ha anunciado compartiendo la noticia que le acababan de comunicar por teléfono.

El Ministerio de Defensa ha confirmado poco después el rescate de los dos menores en la localidad turca de Nurdagui y, una hora después, el de la madre, también con vida.

Los efectivos de la Unidad Militar de Emergencias partieron el lunes a Turquía para colaborar en las labores de emergencia y rescate de supervivientes y el martes les fue asignada la zona de Gaziantep, un distrito de 60.000 habitantes.

Este jueves, los efectivos de la unidad militar de emergencias se desplazaron a la localidad de Nurdagui para trabajar en el rescate de personas que permanecían atrapadas bajo los escombros y con las que habían logrado contactar telefónicamente. Allí han trabajo sin descanso durante horas hasta lograr el rescate de los dos menores y su madre este viernes.

EMOCIÓN DE ROBLES

"Cuando he hablado con los que están allí no he dejado de emocionarme, y quería compartir aquí esa emoción con todos ustedes", ha abundado la titular de Defensa, quien, al hilo de este episodio, ha reivindicando "el valor de las emociones", defendiendo que "en la política, como en la vida, es importante sentir y tener emociones".

Margarita Robles ha subrayado que, "una vez más, se pone de relieve cómo la solidaridad mueve el mundo", y ha destacado, en su condición de ministra de Defensa, "el esfuerzo que hacen los hombres de nuestras Fuerzas Armadas en cualquier momento, lugar y situación", y en esa línea ha puesto de relieve que los efectivos de la UME están "echando horas y horas sin dormir" con "operaciones muy laboriosas".

Ha añadido que, "cuando se marcharon para Turquía" esos efectivos, ella "les decía que el hecho de salvar solo una vida ya es suficiente", y ha subrayado que, "desde luego, están ayudando", algo que "hoy se plasma en esto", según ha subrayado antes de concluir valorando como "una buena noticia" este rescate "dentro del drama y el terrible dolor que supone ese terremoto".